Cayó en La Cañada un peso pesado de la droga en Varela

En un golpe certero a la delincuencia, las autoridades lograron la detención de un individuo de alta relevancia en el mundo de la venta de droga en Florencio Varela. El sujeto, cuyos datos filiatorios se mantienen en reserva, se encontraba prófugo y es señalado como presunto autor de un violento crimen en el marco de una encarnizada disputa entre las bandas de los barrios Tres de Mayo y Malvinas.

El operativo, llevado a cabo por personal de la Comisaría Quinta de la Cañaña, en Quilmes, que está a cargo del Comisario Darío Barberís, se desencadenó tras una alerta del Centro de Emergencias 911, informando sobre la persecución de un individuo que había, minutos antes, robado una moto. La audaz maniobra de escape lo llevó a abandonar la moto en la intersección de las calles República del Líbano y Montevideo, para luego continuar su fuga a pie.

Sin embargo, la pericia y rapidez del personal policial permitieron dar alcance al fugitivo, quien intentó evadir a la justicia saltando un enrejado perimetral en el Camino General Belgrano. En el proceso de detención, se incautó un revólver calibre .22, descartado por el detenido en su intento de escapar.

el arma presuntamente utilizada en el crimen de la droga.

A los tiros por la droga en Varela

Las investigaciones posteriores revelaron que el detenido se enfrenta a una medida restrictiva por su presunta participación en un robo doblemente agravado, en el cual se utilizó un arma de fuego y se presume que fue perpetrado en complicidad con otros individuos.

Pero este individuo era buscado también por su presunta participación en un intento de homicidio ocurrido el pasado hace una semana Florencio Varela. En dicho incidente, resultaron heridos dos jóvenes, quienes fueron atacados por dos sujeto, uno de ellos el detenido.

Ambos fueron víctimas de un ataque perpetrado desde un vehículo gris que se detuvo en la esquina donde se encontraban. Tras increparlos por la supuesta sustracción de una cantidad importante de droga, el agresor abrió fuego, hiriendo gravemente a ambos jóvenes. Mientras uno fue trasladado al hospital Arturo Oñativia con una herida de bala, otro, con lesiones más graves, fue llevada al hospital Mi Pueblo, donde finalmente falleció.

Las investigaciones realizadas por el Grupo Táctico Operativo (GTO) permitieron la identificación de los agresores, así como la identidad del conductor del vehículo.

La detención del sujeto marca la importancia del trabajo persistente y honesto, en este caso encabezado por el comisario Barberís, el mismo que fue desplazado inentendiblemte de la comisaría primera de Varela luego de un golpe a la droga en Villa Hudson. Desde entonces, comunidad y algunos concejales están pidiendo el retorno a la dependencia del centro de Florencio Varela.