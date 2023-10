Buscan al padrastro de la víctima de femicidio en Varela

En una escena desgarradora que conmociona a la comunidad de Ingeniero Allan, partido de Florencio Varela, una joven de 19 años fue una nueva víctima de femicidio en la República Argentina, a manos de un brutal ataque a puñaladas, mientras que su madre, de 36 años, lucha por su vida tras resultar herida. Las autoridades policiales intensifican la búsqueda del padrastro de la víctima como principal sospechoso de este espeluznante femicidio.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

El trágico suceso tuvo lugar en las primeras horas de la madrugada, alrededor de las 5 am, en una modesta vivienda en la calle 1236, entre 1252 y 1254. Las víctimas, identificadas como Yanet Saavedra y su madre Edith Nancy Roldán. , fueron encontrados en medio de un conflicto familiar que alertó a las autoridades gracias a un llamado al 911.

Al llegar al lugar, los efectivos de la comisaría 6ta. de Florencio Varela se encontraron con Yanet sin signos vitales, con múltiples heridas en la zona del cuello. Edith, por su parte, presentaba heridas graves en el abdomen y el rostro, siendo trasladada de inmediato a un centro de salud local donde fue sometida a una intervención quirúrgica que, aunque estabilizó su condición, la mantiene internada.

El principal foco de la investigación se centra en el padrastro de Yanet, quien fue descripto como un individuo con antecedentes de adicciones y comportamiento violento. Patricia, madre de Edith y abuela de Yanet, relató con angustia que fue su hijo quien le informó sobre el atroz suceso cerca de las 6 de la mañana.

Una nueva víctima de femicidio

«Me la mató el hijo de mil p… del padrastro, un chabón drogadicto, borracho, haragán, de todo; él nunca la quiso a la piba», declaró Patricia, visiblemente afectada. La mujer añadió que el sospechoso, siempre fue un padre ausente.

Asimismo, Patricia defendió la integridad de su hija y nieta, asegurando que ninguna de las dos estaba involucrada en actividades ilícitas ni nocturnas. Según su testimonio, el sospechoso mantenía a su hija en aislamiento, incluso cuando los familiares intentaban visitarla.

La polémica fiscal Mariana Dongiovani, de la Unidad Funcional de Instrucción descentralizada 2 de Florencio Varela, está al frente de la investigación y ordenó una serie de diligencias para dar con el desfile del sospechoso.