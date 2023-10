La hermana del abogado desaparecido Salvador Altamura denunció vínculos oscuros con el Comisario Centurión y «El Faraón»

En una tercera audiencia cargada de revelaciones y tensiones, el juicio por el crimen y desaparición de Salvador Altamura tuvo su punto más alto cuando la hermana del abogado denunció presuntos y oscuros vínculos con el Comisario Mayor Francisco Centurión, detenido en el marco del crimen de Lautaro Morello y la desaparición de Lucas Escalante en Florencio Varela, según publicó el portal Data Judicial del periodista Guillermo Troncoso.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

La hermana del letrado, Lilia Altamura, en una declaración que dejó atónitos a los presentes en los Tribunales de Quilmes, vinculó el inquietante suceso a negocios que mantenía con figuras de alto perfil en el bajo mundo. Según sus afirmaciones Salvador importaba telas para la confección de carpas, destinadas al comerciante Marcelo «El Faraón» Melnyk, una figura relacionada con la turbia trama de la efedrina que tiene su casa sobre la Ruta 36 de Florencio Varela. Además, el excomisario mayor Francisco Centurión, actualmente bajo arresto por su presunta implicación en la desaparición de Lucas Escalante y la muerte de Lautaro Morello, habría facilitado clientes para los loteos de terrenos de Altamura en Varela.

Las palabras de Lilia Altamura apuntan a que el crimen podría estar intrínsecamente ligado a estos oscuros tratos comerciales. Sin embargo, la mujer admitió haber estado distanciada de su hermano desde 2013 debido a una pelea familiar, aunque tenía conocimiento de sus actividades comerciales con Centurión y «El Faraón» Melnyk.

Uno de los aspectos más desconcertantes del juicio es la presencia de Darío Dening, quien supo ser el mejor amigo de Altamura. Dening comparece detenido, enfrentando cargos de «robo calificado por el empleo de llave verdadera en concurso real con homicidio criminis causa».

Buenos Aires: El fiscal que investiga la desaparición de Salvador Altamura, el abogado buscado desde mediados de julio en la localidad bonaerense de Quilmes, cambió la caratula de la causa de «averiguación de paradero» por la de «robo y privación ilegítima de la libertad» y dispuso la detención de un amigo del letrado como principal sospechoso.

Sigue el juicio por la desaparición de Altamura

En una jornada que contó con un total de doce testimonios, destacaron las declaraciones de varios allegados a Altamura. Al menos siete de ellos aseguraron haber visto a Dening entrando y saliendo del departamento de la víctima después de su desaparición, para luego abandonar una motocicleta en las proximidades de la Villa Itatí.

La expareja de Altamura, Pamela Lacur, visiblemente emocionada, expresó su angustia por la ausencia de respuestas sobre el paradero del cuerpo. Por otro lado, la madre del abogado, Norma Wambold, apuntó a la ambición como posible motivación del crimen, alegando que Dening estaba atrapado en una situación financiera desesperada.

Las revelaciones de las excompañeras de Dening agregaron un elemento perturbador al caso, al alegar haber sido víctimas de violencia de género por parte del imputado cuando eran menores de edad.

La audiencia también contó con el testimonio de un remisero, dos agentes de la Delegación Departamental de Investigaciones de Quilmes y dos empleados del Apart Hotel Ciudad de Quilmes, donde se hospedó Dening con una de sus parejas.

En este enigma en constante desarrollo, el fiscal Andrés Nieva Woodgate ha delineado una teoría según la cual Dening habría asesinado a Altamura con el fin de apoderarse de dinero, logrando ocultar el cadáver con una efectividad desconcertante.

A medida que el juicio avanza, se guarda la comparecencia de más testigos, tanto aquellos citados por el fiscal Nieva Woodgate como los convocados por los letrados de la defensa de Dening, Matías Aquino y Nicolás Agustín Payarola Hernayes, prometiendo arrojar más luz sobre este oscuro. rompecabezas.

Fuente Data Judicial