Con motivo del décimo aniversario de la propuesta de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, se ha lanzado la serie multilingüe de video “My China Eye – China and My Country”, dirigida por el Grupo de Comunicaciones Internacionales de China (CICG) y producida por china.org.cn. En esta serie, invitamos a los embajadores de los países que están trabajando en pos de la construcción conjunta de la Franja y la Ruta a compartir sus opiniones respecto a los cambios que la Iniciativa ha traído a sus respectivos países. En este episodio entrevistamos a Sabino Vaca Narvaja, embajador de Argentina en China.

“Estamos pasando por un momento dorado”, señala el embajador argentino, al hablar del estado actual de la relación bilateral entre China y Argentina. “Lo que quiero destacar es esta progresividad en la relación con China, por supuesto con algunos hitos fundantes muy fuertes”, dice.

Hace unos meses, durante la visita a China del ministro de Economía argentino, Sergio Massa, se concretó un acuerdo para renovar el swap de divisas por 130.000 millones de yuanes, mientras que en abril, se oficializó otro acuerdo para que Argentina pagase las importaciones procedentes de China en yuanes en vez de dólares. Al respecto, el embajador puntualiza que gran parte de la industria argentina se abastece de bienes e insumos procedentes de China, por lo que conseguir financiamiento en un momento en que tienen difícil acceso al dólar es estratégico. “El punto más relevante es que Argentina ha decidido acompañar este proceso también de internacionalización del RMB, pero con este enfoque, de democratizar el sistema de moneda”, agrega.

Aparte del comercio y la inversión, el embajador también destaca la importancia de fortalecer los intercambios entre los dos países en el ámbito de la cultura, la educación y el deporte. “Si uno entiende la cultura del otro se generan vínculos permanentes”, dice a propósito.

Al hablar de la incorporación de Argentina al BRICS, el embajador dice que “ha sido muy relevante”. “Yo creo que esta es una reacción de los [países] emergentes positiva, porque no estamos hablando de ir en contra de ningún grupo, pero sí lo que quieren los [países] emergentes es alzar su voz y tener más participación en los sistemas de gobernanza internacional”, indica.