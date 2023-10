Juicio por Jurados en Quilmes a sujeto acusado de abuso sexual infantil

Este miércoles comenzará un Juicio por Jurados en los Tribunales penales de Quilmes donde 12 vecinos de la zona decidirán si un hombre es culpable o no del abuso sexual de dos niñas y un niño con los que convivía. Los hechos por los que se juzga al acusado ocurrieron en Bernal Oeste entre el año 2014 y el 2016.

Juan Cruz Blanco (37 años), será juzgado por el abuso sexual de 2 niñas y 1 niño, de aproximadamente 8 años de edad, durante el año 2014 y hasta el 2016. Los hechos se produjeron en una vivienda ubicada en Bernal Oeste, sobre la calle 167, donde el imputado convivía con las víctimas.

Blanco llega a juicio acusado de “abuso sexual con acceso carnal en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante, aprovechando la situación de convivencia preexistente”.

La fiscal de Juicio, María de los Ángeles Attarian Mena, llevará adelante las acusaciones que pesan sobre Blanco, mientras que la defensa del imputado, intentará convencer a los vecinos seleccionados como Jurados, de que es inocente.

Se recordará, que para que haya una condena, se necesita que 10 de los 12 miembros del Jurado estén de acuerdo; y en los casos de condena a prisión perpetua es necesario que haya unanimidad. En tanto, si el Jurado declara que la persona no es culpable, esta decisión no puede ser apelada y la persona queda definitivamente absuelta.

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº1 de Quilmes, recibirá a primera hora del miércoles en la planta baja de los Tribunales penales a un centenar de vecinos citados por la Justicia tanto del distrito quilmeño como de las localidades de Berazategui y Florencio Varela, los cuales fueron seleccionados por sorteo entre quienes están inscriptos en el padrón electoral.

Primeramente, se realizará la elección de los 12 integrantes del Jurado y los 6 suplentes, y luego comenzará el juicio con las declaraciones testimoniales previstas.