Condenaron a 16 años de prisión al asesino del quilmeñó Rodrigo Barcelone

El Tribunal Oral N° 5 de Quilmes condenó ayer a la pena de 16 años de prisión a Kevin Suárez; el joven que le quitó la vida a Rodrigo Barcelone. Los familiares aguardaron expectantes el pronunciamiento de los jueces Gustavo Farina, Juan Mata y Federico Merlini en la sede de la calle Alem.

La mamá del joven cuyo cuerpo apareció en La Capilla en marzo de 2020 anunció que apelarán la condena. Suárez fue encontrado penalmente responsable de los delitos de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”. Vale recordar que la semana última la fiscal había desistido de la acusación en contra de Agustin Segobia, el otro imputado ante la falta de elementos de prueba.

Los hechos se dieron en marzo de 2020 cuando el joven de 23 años salió de su casa para ir a la casa de unos amigos y allí se encontró con las personas que están acusadas de haberlo matado para luego deshacerse de su cuerpo en un descampado de La Capilla, en Florencio Varela.

Los familiares del joven fallecido expresaron en redes sociales “Rodrigo no murió…a Rodrigo lo mataron; esto recién empieza porque no voy a permitir que NADIE pero NADIE te ensucie!!!!!.”.

Gentileza: Data Judicial