Horror en Varela: menores violan a un niño mientras jugaban

Lo que vamos a contar es una noticia que causa verdadero horror. Ocurrió en la localidad de Bosques en Florencio Varela y nos deja perplejos, anonadados. Nos eriza la piel. La mamá de un niño de cinco años denunció que dos menores de edad, de 11 y 13 años, violaron a su hijo mientras jugaban en la vereda de su casa.

Y, a una semana de la denuncia, ni la comisaría, ni la fiscalía, ni los organismos en defensa de los niños, ni desarrollo social. En definitiva, ningún organismo del Estado, se contactó con ella para saber como está el menor y mucho menos para darle noticias sobre la causa.

No importa el nombre del menor ni de la madre. La denuncia fue presentada en la Comisaría Cuarta de Bosques en Florencio Varela. Según la denuncia, a la que pudo acceder Infosur, los abusadores fueron dos vecinos de su hijo y hasta ahora siguen caminando por las mismas veredas.

La denunciante habría presentado un video que probaría los abusos. Refiere que fue grabado por un vecino quién la anotició del verdadero drama.

«Quiero Justicia por mi hijo», dijo la madre del niño violado

En diálogo con Infosur, la madre del niño abusado, pidió «Justicia». «Hace una semana que hice la denuncia y nadie me sabe decir cómo sigue la causa, la fiscalía no se contactó, la comisaría no tiene información», dijo para dar cuenta la penosa situación de soledad en la que la han dejado. ¿A nadie le importa?.

«A mi hijo le tengo que dar remedios, medicamentos porque después del abuso tuvo fiebre. tiene pesadillas tremendas y ve a sus abusadores que caminan por las vereda de siempre», dijo visiblemente conmocionada. «¿Qué tengo que hacer?», se pregunta mientras sostiene que tiene que hacerlo público porque nadie le da una respuesta.

Según la denuncia y hasta dónde se puede contar, el abuso sexual ocurrió en la vereda de la calle Joaquín V. González, entre Lobos y Brandsen de Bosques el martes pasado. Un documento de reconocimiento médico confirma los signos de abuso del niño. Pero nadie le dice a la madre cómo está la causa.