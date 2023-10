Escándalo policial en Varela: allanaron la UTOI por el crimen de Ever Alarcón

En un nuevo episodio que sacude los cimientos de la seguridad en Florencio Varela, la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), con sede en el barrio La Fiat, fue escenario de un contundente allanamiento en relación al brutal asesinato de Ever Alarcón, un joven de tan solo 20 años, que fue víctima de una lluvia de balas mientras compraba medicamentos para su madre en el barrio Paraná.

El operativo, llevado a cabo por la Gendarmería Nacional, se desplegó con una precisión quirúrgica en la UTOI, centro neurálgico de operaciones tácticas de la zona. La resolución 1390, que ordena el apartamiento de las fuerzas bonaerenses de la investigación, fue aplicada de manera inmediata, otorgando un giro decisivo a la investigación.

El Dr. Carlos Diéguez, designado para acompañar a la afligida familia Alarcón en este angustiante proceso, comunicó a Infosur sobre la medida y expresó su firme compromiso en esclarecer los hechos que rodean este crimen aberrante.

Brutal crimen de un joven en el barrio Paraná que recibió cerca de 40 balazos.

Allanamientos en la UTOI

El fatídico momento del asesinato estuvo marcado por la presencia de la UTOI, según relatos de vecinos atónitos, quienes aseguran que un torrente de balas irrumpió en el tranquilo barrio de Paraná. El joven Ever Alarcón, víctima de este atroz acto de violencia, recibió alrededor de 40 impactos de bala, dejando una escena dantesca que dejó consternada a la comunidad local.

Este último escándalo policial sacude la confianza en las instituciones encargadas de velar por la seguridad ciudadana. La sombra de la impunidad acecha en un caso que exige justicia y transparencia en su resolución.