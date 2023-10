Varela: la historia de Melina en el spot de Kicillof

En la antesala de las elecciones 2023, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, deslumbró a la audiencia con un nuevo spot que resuena en las calles de Florencio Varela y más allá. En el epicentro de esta narrativa, brilla Melina, una adolescente varelense cuya historia de superación y sueños cautiva corazones.

Desde las redes sociales del mandatario, el spot titulado «Derecho al Futuro» emerge como un faro de esperanza y reconocimiento al esfuerzo de jóvenes como Melina. En palabras de los voceros de prensa del gobernador, este video «nuclea en una misma historia de vida el acceso a la educación, al trabajo y también al disfrute como reconocimiento al esfuerzo».

Melina, protagonista de esta conmovedora crónica, se erige como la primera de su familia en culminar sus estudios secundarios, un logro que irradia orgullo en su familia y en toda la comunidad varelense. Con la dualidad de estudiar y trabajar para brindar apoyo a los suyos, esta joven se forja un camino de sacrificio y determinación.

El viaje de Melina a la Costa Atlántica

El viaje de Melina hacia las costas bonaerenses en su último año escolar se convierte en un testimonio emblemático de la transformación que la educación y las políticas públicas provinciales posibilitan. Fue en ese arenoso encuentro con el mar donde la joven descubrió la vastedad del horizonte, marcando así un hito en su vida.

«El viaje de egresados es también eso, reconocerles el esfuerzo que hicieron para terminar la secundaria», declara Kicillof en el spot, encarnando el sentir de miles de jóvenes que, como Melina, enfrentan desafíos y conquistan metas.

Este no es el primer testimonio de vida recuperado por el equipo de campaña del Gobernador. Ludmila, beneficiaria del programa Conectar Igualdad Bonaerense, recibió su herramienta educativa, mientras que Valeria y Juan Manuel, una familia de Bragado, lograron el sueño de la vivienda propia gracias a las políticas públicas provinciales.

En la recta final hacia las urnas, la historia de Melina destaca como un faro de esperanza y un firme recordatorio de que la educación, el trabajo y el disfrute son derechos universales que el Estado debe garantizar. En el corazón de Florencio Varela, el futuro brilla con una nueva generación de soñadores que, como Melina, se atreven a trascender límites y escribir sus propias historias de éxito.