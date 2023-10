Salió a comprar un remedio para su madre y terminó acribillado a balazos

La noche del 30 de septiembre quedará grabada en la memoria del barrio Paraná de Florencio Varela como una noche de dolor y angustia. Eber Alarcón, un joven de apenas 20 años, salió con el noble propósito de ayudar a su madre enferma, pero jamás regresó. La brutalidad que enfrenta la populosa barriada dejó su rostro irreconocible, un ataque con cerca de 40 balazos en la cara que dejó a la comunidad en un estado de conmoción y tristeza inimaginable.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

El barrio Paraná, marcado por la sombra amenazante de la banda conocida como «Los Paisa», fue testigo de demasiadas tragedias. Años atrás, un oficial de policía perdió la vida en estas mismas calles en circunstancias igualmente enigmáticas.

Eber encontró la muerte con cerca de 40 balazos en el rostro.

Los detalles de esta tragedia se envuelven en un manto de incertidumbre. Vecinos atestiguan haber escuchado los disparos desgarradores y haber visto la presencia de dos patrullas policiales que, inexplicablemente, se retiraron del lugar.

Fueron los corazones apesadumbrados de los residentes quienes alertaron al 911, esperando que la ayuda llegara a tiempo.

Sin embargo, cuando llegó el Comando de Patrullas, solo encontró el cuerpo de Eber Alarcón, postrado en el suelo, víctima de una violencia que nadie merece.

Eber recibió cerca de 40 balazos en el rostro

Las autoridades, bajo la atenta mirada de la UFI y JN° 01 de Florencio Varela, se empeñan en desentrañar el misterio que rodea este crimen, buscando respuestas y justicia para el joven que partió demasiado pronto. Hasta el momento, los responsables de este acto atroz permanecen en las sombras, pero todo apunta a un “tranza” de los “Paisa”, una banda que está fuera de control.

Eber Alarcón, de 20 años, cuyo hogar estaba en el Barrio Paraná, era un joven cuyo corazón rebosaba amor por su familia. Su hermano, quien sirve en el Comando de Patrullas de Florencio Varela, y sus amigos cercanos están sumidos en el dolor, incapaces de comprender cómo la noche se tiñó de tragedia.

Brutal crimen de un joven en el barrio Paraná que recibió cerca de 40 balazos.

Ante la aparición de posibles policías, la fiscalía puso en manos de Gendarmería la tarea de esclarecer este oscuro episodio. Posteriormente, el cuerpo de Eber Alarcón fue trasladado a la morgue de Quilmes, donde se realizarán las autopsias que arrojarán luz sobre los eventos de esa fatídica noche.

Esta comunidad, que hoy llora la pérdida de un joven lleno de sueños y esperanzas, se enfrenta a una realidad difícil de aceptar. La incertidumbre y el miedo se ciernen sobre el barrio Paraná, pero la determinación de las autoridades y el amor de la comunidad por Eber serán la fuerza que guía la búsqueda de justicia.