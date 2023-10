Dogo Argentino defendió a una mujer del ataque de su pareja

Un fiel compañero de cuatro patas se convirtió en el héroe de una situación violenta en Florencio Varela. Un perro de raza Dogo Argentino salió en defensa de una mujer que estaba siendo agredida por su pareja, un hombre de 77 años, y lo enfrentó con determinación, mordiéndolo en las piernas y brazos.

El suceso ocurrió en el barrio San Marta de Florencio Varela, específicamente en la calle 855 y Ciudad del Cabo, donde la valentía del can dejó a los vecinos atónitos por su acto de coraje.

Según fuentes de Infosur, la agredida, cuya identidad se mantiene en resguardo por razones de seguridad, logró llamar al 911, alertando a las autoridades sobre la situación crítica que estaba viviendo. En cuestión de minutos, el equipo de emergencia del Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME) llegó al lugar para brindar asistencia tanto a la mujer como al agresor.

El agresor, quien sufrió múltiples heridas provocadas por el Dogo Argentino, fue atendido de inmediato y posteriormente derivado al hospital Mi Pueblo.