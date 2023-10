Denuncian a bancos por concentración prohibida, cartelización y exclusión de competidores en MODO

Tres ex presidentes de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia acusaron a las principales bancos del país por realizar prácticas que afectan a competidores fintech y a millones de consumidores a través de la billetera virtual.

Los ex presidentes de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) Gabriel Bouzat, Esteban Greco y Diego Petrecolla denunciaron a los principales bancos del país y a la billetera virtual MODO por realizar una concentración prohibida, cartelizarse y excluir competidores, prácticas anticompetitivas que afectan a las fintech y a millones de consumidores.

Los expertos denunciaron a los bancos Galicia, Santander, BBVA, ICBC, Macro, Patagonia, Supervielle, Itaú y HSBC al considerar que sus prácticas anticompetitivas perjudican a los consumidores argentinos, ya que estas acciones resultan en una menor oferta de servicios y precios artificialmente altos.

En ese sentido, solicitaron a la CNDC que ordene el cese inmediato de las prácticas denunciadas y que se ordene la desinversión de los bancos en MODO.

Según la denuncia, desde la constitución de MODO hasta su configuración actual, los bancos accionistas incurrieron en una concentración prohibida, que tiene por objeto restringir o distorsionar la competencia. Al respecto, se sostiene que si los actos que llevaron a la configuración actual de MODO hubiesen sido notificados a la CNDC, la entidad los hubiese bloqueado.

Con MODO no hay competencia

Asimismo, los expertos señalan en la denuncia que, en lugar de competir entre ellos y ofrecer más y mejores promociones, los bancos accionistas y asociados en MODO acuerdan y definen conjuntamente las acciones promocionales y comerciales que MODO ofrece a los consumidores que poseen tarjetas en los bancos en cuestión. En defensa de la competencia, eso califica como “colusión” o “cartelización”, la conducta más grave entre todas las anticompetitivas.

Además, en la denuncia se presentaron diversas prácticas que los bancos realizan en conjunto destinadas a excluir a jugadores fintech que en los últimos años ganaron presencia.

En la denuncia consta que una de esas prácticas consiste en restringir el acceso a los competidores de MODO (en particular a las billeteras digitales de empresas fintech) a la información de las cuentas bancarias de los usuarios, lo que les impide brindar servicios equivalentes a los de MODO.

Por otro lado, se presenta evidencia que muestra que las transferencias a través de la app de MODO desde cuentas bancarias (CBU) hacia cuentas virtuales (CVU) – éstas últimas de competidores fintech – han sido limitadas o directamente imposibilitadas por los bancos y por MODO.

Adicionalmente, en la denuncia se presentan pruebas de que los bancos otorgan promociones y beneficios discriminatoriamente a favor de MODO. Concretamente, incluso si se utiliza un mismo medio de pago, las promociones y beneficios que otorgan los bancos sólo aplican cuando se utiliza MODO y no billeteras digitales de competidores fintech. Esto, en defensa de la competencia se conoce como un boicot colectivo.

“Tanto Esteban como Diego y yo [Gabriel] venimos siguiendo el mercado de medios de pago en la región hace años. Esteban y yo, además, tuvimos participación desde diferentes lugares en lo que fue el último gran caso que terminó con los problemas de competencia que ocasionaba Prisma y nos parece inconcebible que, pocos años después de que este caso se haya resuelto, los bancos hayan encontrado la manera de reeditar esos problemas, y de manera recargada. En nuestro ejercicio profesional, además, a los tres nos toca ser testigos de primera mano de los palos en la rueda que enfrentan las billeteras electrónicas de las fintech y nuevos métodos de cobro”, expresó Bouzat.

Respecto a los motivos por los que los bancos se manejan como un cártel a través de MODO, Bouzat explicó: “Creemos que la motivación es doble. Por un lado, competir lo menos posible entre ellos. Eso se puede ver con lo que MODO hace en materia de promociones. Por otro lado, bloquear la entrada y expansión de competidores fintech. La experiencia nos indica que algunos bancos, en lugar de desarrollar una oferta atractiva para competir con ellos, optan por recurrir a este tipo de prácticas para frenar la migración de clientes a estas nuevas alternativas”.

“Creemos que la evidencia que presentamos derivará en el inicio de una investigación por parte de la CNDC. También creemos que al final del camino, en línea con el caso Prisma, la CNDC solicitará la desinversión de los bancos en el capital social de MODO”, concluyó.