Quilmes: Comenzó el juicio a ex bombero de Berazategui acusado de corrupción de menores y estupro

Con la declaración de uno de los bomberos voluntarios que hace 10 años denunció a su superior en Berazategui al descubrir que en su cuenta de Facebook tenía fotos eróticas de cadetes adolescentes, comenzó ayer el juicio oral al ex bombero del Cuartel de Juan María Gutiérrez en Hudson.

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº1 de Quilmes, conformado en esta oportunidad por los jueces Marcela Vissio, María Cecilia Maffei y Edgardo Salatino, dio inicio ayer al juicio al ex bombero Rodrigo Daniel Astorga (44 años), quien en el mes de mayo del año 2013, cuando se desempeñaba como bombero voluntario en el Cuartel Juan María Gutiérrez Nº247, fue denunciado por uno de sus compañeros luego de descubrir que en su cuenta de Facebook tenía fotos eróticas y chats con cadetes de entre 14 y 16 años, que concurrían a un servicio comunitario del cuerpo activo.

El debate inició con los alegatos de apertura en los que la fiscal de Juicio, María de los Ángeles Attarian Mena, anunció que intentará probar que en el año 2013, el imputado no solo sedujo a dos adolescentes, una de 14 y otra de 16 años, con las que intercambió imágenes que llevaron a torcer prematuramente el normal desarrollo sexual de las víctimas; sino que además, abusó sexualmente de otra chica de 14 años.

“EL CUARTELERO”

El primer testimonio que se escuchó en el juicio fue el del bombero Leandro Leguizamón, que realizó la denuncia contra Astorga. El voluntario recordó ante el Tribunal que en el año 2013, él se desempeñaba como bombero en el Cuartel Juan María Gutiérrez. “Era un Cuartel muy precario que funcionaba en un contenedor y ahí había una oficinita donde estaba la computadora. Yo fui a sentarme frente a la máquina y vi en la pantalla que estaba abierto el Facebook de Astorga, el cuartelero. Observo un chat y reconocí a una de las chicas que era cadete del Cuartel y vi imágenes de ella de contenido sexual”, refirió y aclaró que “era un chat abierto, no es como ahora”.

El testigo remarcó que Astorga “era respetado por todos en el Cuartel” y “tenía jerarquía” en el Cuerpo de Bomberos, “estaba el jefe, el segundo jefe y seguía él, que era un eslabón importante en el Cuartel”, describió para manifestar que “inmediatamente puse en conocimiento de lo que estaba pasando al jefe del Cuerpo y fuimos a radicar la denuncia”.

“NO LO VIMOS VENIR”

Posteriormente, los jueces Vissio, Maffei y Salatino, escucharon a quien en el año 2013, era el jefe del Cuartel de Juan María Gutiérrez, Ariel Peralta, quien dijo que fue el bombero Leguizamón quien lo informó de lo que estaba sucediendo. “Astorga era el cuartelero, era el que comunicaba las emergencias”, señaló y acotó que “cobraba como cuartelero, era el único que recibía un sueldo, los demás éramos voluntarios”.

Para Peralta “el cuartelero no tenía por qué mantener contactos con los chicos que asistía como cadetes. Los cadetes son el semillero de Bomberos, son chicos menores de 18 años que después pasan a ser bomberos” reseñó.

Ante una consulta de la defensa del imputado, Peralta indicó: “Si la pregunta es si lo vimos venir a esto, la respuesta es no”.

10 AÑOS DESPUÉS

Mientras la fiscal Attarian Mena solicitó la comparecencia de testigos por la fuerza pública que se han negado a cumplir con la responsabilidad de presentarse ante la Justicia para brindar su testimonio por este hecho denunciado ya hace 10 años, ayer, sí prestó declaración en el juicio una de las tres chicas, quien lo hizo sin la presencia del público ni del acusado, tal cual lo establece la Ley de Víctimas.

El debate continúa hoy con nuevas declaraciones testimoniales.

Gentileza: Diario5Días