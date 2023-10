A qué hora pasa la caravana de Kicillof por Varela, Quilmes y Berazategui

El justicialismo de la provincia de Buenos Aires organizó una caravana con la presencia del gobernador y candidato a la reelección de Unión por la Patria (UxP), Axel Kicillof, que recorrerá este sábado los principales distritos de la tercera sección electoral, que arrancará en el denominado «kilómetro cero» del peronismo, en la ciudad de Berisso, hasta la considerada «capital» del movimiento, en el partido de La Matanza.

La parada en la zona sur del conurbano está prevista en el Cruce Florencio Varela, uno de los distritos donde Kicillof cosechó más votos durante las PASO. El acto está previsto para las 14 horas con el intendente Andrés Watson, de Florencio Varela, Juan José Mussi, de Berazategui y Mayra Mendoza de Quilmes.

«Recorrida con Axel. Del kilómetro 0 a la Capital del Peronismo», indica un afiche que circula en redes sociales de Unión por la Patria.

La ciudad bonaerense de Berisso se conoce como el «kilómetro cero del peronismo» desde el 17 de octubre de 1945, cuando más de 15 mil trabajadores partieron a pie, en camiones y colectivos desde las calles Nueva York y Marsella hacia la Plaza Mayo para exigir la liberación de Juan Domingo Perón, quien se encontraba detenido en la Isla Martín García.

Según indicaron fuentes partidarias, la caravana prevista para el sábado refiere a la campaña electoral que, en 1987, protagonizó el histórico dirigente Antonio Cafiero, posteriormente electo gobernador bonaerense.

La caravana de Axel Kicillof por el conurbano

La caravana se iniciará a las 10 en la calle Nueva York 169, de Berisso, -lugar que constituye el denominado «kilómetro cero» del peronismo- y concluirá a las 16.30, en la Plaza Dorrego, de González Catán, en el partido de La Matanza.

Los principales oradores serán el gobernador y candidato a la reelección por Unión por la Patria, Axel Kicillof; el intendente de Berisso, Fabián Cagliardi; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos y candidato a intendente de La Plata, Julio Alak.

También estarán presentes el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, entre otros referentes de UxP.

PASO A PASO

Acto Kilómetro Cero del Peronismo

Dirección: Nueva York y 169, Berisso

Municipios: Berisso / Ensenada / La Plata

Horario de convocatoria: 10.00 hs.

Acto: 11.00 hs.

Oradores: Fabián Cagliardi / Julio Alak / Mario Secco / Axel Kicillof

Acto Cruce Varela

Dirección: RP 14 y RP 36, Florencio Varela

Municipios: Florencio Varela / Berazategui / Quilmes

Horario de convocatoria: 13.00 hs.

Acto: 14.00 hs.

Oradores: Andrés Watson / Juan José Mussi / Mayra Mendoza / Axel Kicillof

Acto Capital del Peronismo

Dirección: RN 3 Km. 31, González Catán

Municipio: La Matanza

Horario de convocatoria: 16.30 hs.

Acto: 17.30 hs.

Oradores: Fernando Espinoza / Verónica Magario / Axel Kicillof