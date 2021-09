10 meses sin el 10: Detrás del muro de los talentos

Por Julio Longa

Los muros se apropiaron de su figura, que simboliza la presencia del héroe popular, del ídolo, del pibe que logró sus sueños y a su vez, de esa persona que siempre reivindicó sus orígenes, su barrio de Villa Fiorito. Desde su muerte, aparecen cada vez más murales del “10”. Y en el barrio, el sentido de pertenencia se manifiesta, se refuerza desde las paredes.

El sociólogo y ensayista Pablo Alabarces, el periodista Alejandro Wall y el docente e investigador en cultura popular Martín Biaggini, analizan al Maradona mito, leyenda que se construyó estando vivo y llevó a que, luego de su muerte, sea la figura repetida en los muros de los barrios populares. “Cuando hablamos de barrio, no me refiero a una cuestión geográfica sino a una cuestión simbólica: el barrio es la gente viviendo, cómo se relaciona, cómo produce simbolismo; no es un lugar que ocupa siete manzanas”, define Baggini, integrante del Programa de Estudios de la Cultura de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), y destaca que “uno de los elementos que me llamó siempre la atención son las paredes en los barrios como soporte desde el cual se comunican, se expresan, es democrático. Y esas paredes se usan para cuestiones muy particulares, desde políticas hasta artísticas, futboleras y religiosas. Elegir a Maradona en el lugar donde la gente suele parar, donde se toma una cerveza, se fuma un porro o pasa al hacer los mandados y lo ve; es una marca simbólica muy fuerte”.