Asesinaron a un dealer en Villa Gesell por vender harina y hacerla pasar por cocaína

U hombre fue muerto por una puñalada y su hermano terminó herido en las inmediaciones del paseo 149 y la avenida 8, en Villa Gesell. De acuerdo a lo que informaron fuentes policiales, ambos habrían “estafado” a jóvenes que pretendían comprar cocaína y recibieron harina a cambio de una suma de dinero aún no determinada.

