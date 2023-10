Villa Vatteone en vilo: ola de asaltos a jubilados cerca del Hospital Mi Pueblo

La tranquilidad de Villa Vatteone en Florencio Varela se vio sacudida por una ola de asaltos que dejó a la comunidad en estado de alerta. Dos violentos robos a jubilados, registrados en las inmediaciones de la calle Cabildo, cercana al Hospital Mi Pueblo, generaron una profunda preocupación en la zona.

El primer incidente tuvo lugar en una vivienda sobre la calle Cabildo, donde un valeroso jubilado de 73 años se vio enfrentado a una pesadilla. Tres individuos fuertemente armados y encapuchados irrumpieron en la propiedad, tomando por sorpresa al anciano. Lo que siguió fue un intercambio de disparos que dejó al jubilado herido en el abdomen. Rápidamente, fue trasladado al nosocomio local, donde se encuentra actualmente fuera de peligro.

Ola de violentos asasltos a jubilados

En un segundo suceso, apenas a unas cuadras de distancia, una abuela de 79 años fue víctima de una brutal agresión por parte de tres delincuentes encapuchados. La mujer fue atada de pies y manos, sufriendo golpes y amenazas mientras los asaltantes exigían dinero y objetos de valor que se encontraban en la vivienda. Por fortuna, en un giro providencial del destino, el hijo de la abuela llegó justo a tiempo para enfrentar a los intrusos, quienes se dieron a la fuga antes de lograr su cometido.

La comunidad de Villa Vatteone, consternada por estos eventos, exige respuestas y medidas contundentes por parte de las autoridades policiales. Vecinos se organizaron para reforzar la vigilancia y la seguridad en la zona, buscando proteger a los sectores más vulnerables de la comunidad.

La policía local anunció que intensificará los patrullajes y se encuentra trabajando para identificar y capturar a los responsables de estos violentos asaltos. Se hace un llamado a la colaboración ciudadana para aportar cualquier información que pueda contribuir a esclarecer estos lamentables sucesos y llevar a los culpables ante la justicia.

La inseguridad en Villa Vatteone despertó un profundo debate sobre las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los vecinos, especialmente de aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad.