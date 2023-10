La Justicia tambalea en el caso de César Guillermo Ledesma

En un oscuro episodio que sacudió a la comunidad de Villa Angélica en Florencio Varela, César Guillermo Ledesma, de 41 años, perdió la vida de un certero balazo en la espalda en plena pandemia por coronavirus, en noviembre de 2020. César, conocido por su fervor por el club Defensa y Justicia, también fue reconocido por su dedicación a colaborar en un merendero en Santiago del Estero. Y por ser un buen vecino.

El caso se complica aún más al implicar a un efectivo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, quien, según testimonios, funcionaba como custodia de una persona conocida como «celeste», que se dedicaba al comercio minorista de estupefacientes, en la ruta del lado de Berazategui.

Tres años y sin Justicia

Sin embargo, la sombra de la impunidad se cierra sobre este oscuro episodio. A poco de cumplirse tres años del asesinato, los familiares de la víctima denuncian que el juicio oral y público fue suspendido debido a un giro sorprendente: la fiscal Mariel Calviño propuso un juicio abreviado, lo que podría allanar el camino para la liberación del acusado.

Esta situación desató un profundo descontento entre los allegados de César. El abogado de la familia, Dr. Daniel Giaquinta, expresó en exclusiva a Infosur su preocupación, subrayando que el acuerdo de juicio abreviado sin el consentimiento de los parientes de la víctima no solo atenta contra los Derechos Humanos, sino que también se acerca peligrosamente a la frontera de la irregularidad, especialmente a la luz de la nueva ley de víctimas que concede mayor participación en el proceso.

El mural que realizaron los vecinos en Villa Angélica en homenaje a César Ledezma.

Lo alarmante es que el acuerdo establece una pena de cinco años, pero no incluye la inhabilitación. El Dr. Giaquinta advierte que, sin esta última, el acusado podría incluso reincorporarse a una fuerza de seguridad, una perspectiva desconcertante para muchos.

¿Qué le pasa a la fiscal?

En medio de este escenario turbio, los vecinos de César, quienes lo tenían en alta estimación en el barrio, afirman que tras este trágico suceso se esconde una auténtica organización criminal dedicada al tráfico de drogas. En un esfuerzo conjunto, apoyan a la familia en su lucha por evitar la impunidad.

EL DATO La familia convoca a una movilización para reclamar justicia. El próximo lunes a las 11 de la mañana en los tribunales de Quilmes.

Marcelo Ledesma, hermano de César, remarcó en diálogo con Infosur que el crimen se produjo después de una discusión con “Celeste”. “Una discusión que tiene que ver con me diste de menos o dame más, y en ese contexto salió este policía y le pegó un tiro” dijo.

El expediente parece ser un tema candente para la Justicia, que enfrenta una encrucijada en esta zona marcada por una peligrosa red de venta de drogas al menudeo. En un contexto donde nadie parece dispuesto a intervenir, la comunidad espera que la verdad y la justicia finalmente prevalezcan en memoria de César Guillermo Ledesma.