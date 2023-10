Varela: un golpe a la banda Los Paisa

La banda Los Paisa, conocida por amedrentar a la comunidad con armas de fuego, operaba en el Barrio Pico de Oro. Su violento ataque a las fuerzas del orden marcó el inicio de su caída.

La organización criminal conocida como «Los Paisa» sufrió un duro golpe en las últimas horas tras perpetrar una serie de actos violentos y amedrentar a la comunidad con armas de fuego en el Barrio Pico de Oro de Florencio Varela.

A principios del mes de septiembre, durante un procedimiento policial, miembros de esta banda no dudaron en abrir fuego contra un grupo de agentes del servicio de calle de la Comisaría Primera de Florencio Varela. Uno de los oficiales resultó herido en el pecho, pero su vida fue salvada por el chaleco antibalas que portaba.

El operativo policial para detener a miembros de Los Paisa

En una operación conjunta entre el servicio de calle de la Comisaría 1ra de Florencio Varela, al mando del subcomisario Mauricio Elichalt y la Ayudantía de Temática, bajo la dirección de los Dres. Provisionato y Valli, y con el apoyo de unidades especializadas, se logró poner fin a las actividades delictivas de esta organización en esa zona.

Como se dijo la investigación, que dio inicio con la intervención de la UFI Nro. 1 de Florencio Varela, reveló que esta banda no solo se dedicaba a la comercialización de sustancias prohibidas, sino que también ejercía una fuerte intimidación a los vecinos mediante el uso de armas de fuego.

En un hecho destacable, el pasado 5 de septiembre, los agentes se vieron enfrentados a disparos por parte de los vendedores de estupefacientes durante un intento de compra controlada. Afortunadamente, el chaleco antibalas evitó heridas graves en uno de los agentes. Como consecuencia de este enfrentamiento, se inició una investigación de homicidio bajo la supervisión de la UFIyJ 6 de Florencio Varela.

Los Paisa y el tiroteo con la policía

A pesar del peligro, el personal continuó su trabajo encubierto, recopilando evidencia en forma de material fílmico, seguimientos y compras previas. Este esfuerzo dio lugar a la obtención de siete órdenes de allanamiento por parte del Juzgado de Garantías Nro. 08.

Los allanamientos, realizados en las primeras horas del día en Florencio Varela y Quilmes, arrojaron resultados impresionantes. Entre los elementos incautados se encuentran un arma de fuego Glock con pedido de secuestro activo por robo, munición, cargadores, equipos de comunicación y celulares, así como una considerable cantidad de estupefacientes.

En total, se decomisaron setenta y tres dosis de pasta base y sesenta dosis de marihuana, con un peso aproximado de 24,12 y 91 gramos respectivamente. Además, se recuperó la suma de 6700 pesos argentinos, presuntamente producto de las ventas ilegales.

Las armas secuestradas a Los Paisa

Cabe destacar que el arma de fuego recuperada está vinculada a un robo perpetrado el 10 de marzo de 2023, donde la víctima fue un miembro del Grupo Halcón.

La acción policial culminó con la detención de tres individuos quienes enfrentarán cargos por el delito de comercialización de estupefacientes.

El exitoso operativo refleja el compromiso de las fuerzas de seguridad en la lucha contra el narcotráfico y la protección de la comunidad. La información ha sido puesta a disposición de la UFI N° 1 Dr. Provisionato Descentralizada de Florencio Varela.