Inminente veredicto por el brutal crimen de Rodrigo

El joven quilmeño Rodrigo Barcelone fue hallado semienterrado en La Capilla en marzo de 2020. La madre del fallecido clama por justicia mientras los abogados de los acusados ​​presentan sus alegatos en un juicio marcado por la tragedia y la incertidumbre.Días atrás comenzó a desarrollarse el juicio a dos jóvenes de la localidad de Solano por la desaparición y muerte de su amigo Rodrigo, su cuerpo apareció semi enterrado en un campo de la zona rural de Florencio Varela. La fiscalía solicitó condenar a 20 años de prisión a uno de los acusados. En tanto, desistió de la acusación contra el otro. La semana próxima los jueces del Tribunal Oral N° 5 darán a conocer el veredicto.

Alegatos por el crimen brutal

Con los alegatos de las partes concluyó el juicio en contra de dos procesados por el homicidio del joven quilmeño, Rodrigo Barcelone, al que mataron y cuyo cuerpo apareció en la localidad de La Capilla en marzo de 2020, días antes de que se dictara el aislamiento y confinamiento de la población por la pandemia de Covid -19.

En su alegato de cierre la fiscal Mariel Calviño solicitó una condena a 20 años de prisión para Kevin Suárez por el delito de “homicidio agravado por el empleo de arma de fuego” y en el caso del otro imputado- Gonzalo Segobia- desistió de los cargos en contra.

Piden Justicia por el crimen de Rodrigo

si bien las jornadas de producción de prueba se dieron en la sede de Yrigoyen 475, el fallo de los jueces Juan Mata, Federico Merlini y Gustavo Farina será en la sede judicial de la calle Alem casi esquina Sarmiento.

Los defensores de Kevin Suárez , Dres. Leila Rodríguez y Rubén López alegaron por la libre absolución al considerar que su ahijado procesal actuó en legítima defensa y en forma subsidiaria en caso de un veredicto de condena pidieron que se lo sancione por la figura de homicidio culposo que prevé una pena menor. Por otro lado, los patrocinantes de Segobia, abogados Roxana Monteros y Edgardo Robledo obtuvieron que la fiscalía desestimara la acusación con la que llegó al debate.

Los jueces del Oral 5 de Quilmes, doctores Juan Mata, Federico Merlini y Gustavo Farina darán a conocer su veredicto el lunes próximo.

Pedido de justicia por Rodrigo

“Que paguen estos hijos de … que te quitaron la vida” manifestaron los familiares de Barcelone luego de concluir los alegatos en el juicio oral que se le sigue a Kevin Suárez.

“Creemos en los jueces y en la fiscal es por eso que esperamos una justicia ejemplar. Espero que sea una justicia justa y ejemplar, que paguen con la mayor condena por tu asesinato. Justicia por Rodrigo” resaltó Daniela, madre del joven asesinado y recalcó “Tu justicia está muy cerca y espero que esas lacras paguen todo lo que te hicieron…”.

Asimismo la mujer comentó “No merecía esto, tenía solo 23 años, no había vivido nada de la vida” y recordó que Rodrigo se había anotado en la Universidad de Quilmes para comenzar la Licenciatura en Gestión de Recursos Humanos y Relaciones Laborales”.

El hecho

Rodrigo Barcelone (23) desapareció el 12 de marzo de 2020 y su cadáver fue hallado en la madrugada del 17 en un terreno ubicado en el barrio La Capilla, lejos de su casa, ya que vivía con su madre, Daniela Barcelone, y sus abuelos en una casa de la calle 856 al 500, en San Francisco Solano (Quilmes).