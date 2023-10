Caos en Peaje Hudson: 2500 autos por hora por el feriado XXL

En el comienzo del esperado fin de semana largo, la autopista Buenos Aires-La Plata, a la altura del peaje de Hudson, se ve abrumada por una impresionante marea de vehículos. Según fuentes viales, el pico de Samborombón registra un flujo de aproximadamente 2529 autos por hora, mientras que en el de La Huella se contabilizan 1384 vehículos, todos con destino hacia la apetecida Costa Atlántica bonaerense.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

En un contraste notorio, solo cerca de 199 autos optan por el camino hacia la Ciudad de Buenos Aires por Samborombón, y 108 eligen el mismo trayecto a través de La Huella.

El pico de Maipú, en la Autovía 2 con destino a Mar del Plata, no se queda atrás, con 680 vehículos por hora en dirección a la ciudad costera, y 249 en sentido contrario, hacia la metrópolis porteña.

En Hudson, una pesadilla

Este flujo inusitado de tráfico ha generado una situación caótica en el Peaje Hudson, dejando miles de conductores atrapados en un laberinto de autos y largas esperas. Se espera que esta situación persista durante el transcurso del día, lo que insta a los viajeros a tomar precauciones y planificar sus rutas con antelación.

Manténgase actualizado con Infosur para obtener más detalles sobre el estado del tráfico y las medidas que se están tomando para abordar esta situación. ¡No pierdas detalle!