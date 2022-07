Vacaciones de invierno en destinos serranos

La excursión lleva el viaje hasta las alturas de la serranía para observar el bosque de Villa Ventana y el ex Club Hotel, mientras se transmiten relatos sobre la geología del cordón serrano y de los vestigios de civilizaciones pasadas. Finalmente se llega al cerro Maqueta, donde hay una ventana mucho más pequeña que la famosa del Cerro Ventana.

El paisaje serrano y las aventuras van de la mano, por eso Ecoventania -IG: @eco_ventania-, propone seis itinerarios para explorar parajes, pueblos, ríos y arroyos en camionetas 4 x 4: Balcones Serranos, Vertientes y Cerro Maqueta, Dos Cerros y Senderos Ancestrales, ex club Hotel de la Ventana, trekking en el Mirador del Indio y recorrido nocturno.

En el kilómetro 232 de la Ruta Provincial 76, la estancia Mahuida Co es otro de los atractivos recomendados del lugar, con una extensión de 200 hectáreas a puro contacto con la naturaleza.

El espacio es una casa reciclada de una antigua chacra, con mesas de estilo francés y objetos antiguos. “Elaboro comidas de cuatro pasos, no trabajo con una carta y trato de rescatar recetas típicas de nuestros ancestros para reversionarlas y convertirlas en platos únicos”, explicó el chef.

Las sierras bonaerenses adquieren un encanto particular en las distintas épocas del año. El invierno se disfruta con el sabor artesanal de los platos regionales, con algún sorpresivo amanecer de picos nevados y con las distintas actividades al aire libre que desafían al frío. Una buena opción para las vacaciones.