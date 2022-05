Tribunal 2 de Varela continuó con el juicio a un hombre por el presunto abuso sexual de su sobrina menor de edad

El Tribunal Oral Criminal 2 de Florencio Varela,escuchará hoy los alegatos de la fiscalía y la defensa en el juicio que se le sigue a un hombre por el presunto delito de abusó sexualmente contra una menor de 12 años.

En la segunda audiencia, los magistrados del TC Nº 2 de Florencio Varela, Dres. Santiago Zurzolo Suarez, Natalia González Aguirre y Fabio Stremel escucharon las declaraciones de una perito de la fiscalía y tres testigos presentados por la defensa del encartado.

La primera en declarar fue la Lic. Urrutia de la asesoría pericial del Depto. Judicial de Quilmes, quien relató que en el marco de la causa mantuvo entre 2 y 3 entrevistas con Enzo G., y que en las mismas a partir de diversas técnicas realizó un informe pericial. La especialista aseguró que en el encartado encontró “Control, como mecanismo de defensa de enfrenta el mundo… No hay crítica…Transgresión del límite con el otro… del uso del otro para su propio placer… fijación con la sexualidad y lo impulsivo”. También, recordó que el analizado le manifestó que sabía que tenía el virus del HIV desde 2015.

Por parte de la defensa del encartado, declararon tres testigos que narraron acerca del segundo hecho que se le imputa a G., el que habría ocurrido en la localidad de Berazategui. Las tres testigos – ex pareja, ex cuñada y ex suegra del encartado declararon haber compartido aquel día una fiesta con el juzgado y que también vieron a la víctima, pero que no notaron nada extraño.

Finalizada la exposición de pruebas en el debate, el encartado Enzo G. se negó a su derecho de declarar y el TOC retomará su actividad con los alegatos en la jornada del miércoles 4 de corriente.

El hechos

Los hechos que se ventilan en la sede del TOC Nº 2 fueron denunciados por la hoy adolescente ZM en 2016. Y se habrían producido cuando el encartado Enzo G. la habría tomado por la fuerza y abusado cuando celebraba su cumpleaños 13 años -6 de febrero de 2016 – en una vivienda de Florencio Varela Centro, que se habría repetido con la consumación del ataque sexual días más tarde – 12 de febrero- en una casa de Berazategui.