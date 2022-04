Qué dicen los acusados por la violación en grupo de Paula Martínez

En un comunicado enviado a Infosur por familiares de los acusados de la violación en grupo de Paula Martínez, pormenores que se ventilan actualmente en un juicio aunque la joven se quitó la vida a fines del año pasado, dejaron sentado su posición a los acontecimientos e los últimos días. Lo transcribimos:

No queríamos publicar nada del juicio por una cuestión que está en proceso y respetamos las autoridades judiciales.

Pero no podemos permitir una vez más falsa información. Nuevamente salimos aclarar varias mentiras q andan circulando.

1_ No hay dos ADN más.

Los ADN de los chicos dieron NEGATIVO. Exceptuando el de Gonzalo Sandoval,que desde el día 1 ambas partes declararon que fue con consentimiento.

2_ Cristian y Rubén Chávez jamás estaban esperando a la Señora Zapata .

Jamás se bajaron sus pantalones y tocaron sus partes.

( Estamos en un edificio de justicia,hay cámaras q afirman q no hicieron semejante cosa) .

3_ Nunca amenazamos ni Amigos ni Familiares de la Señora Zapata.

Prácticamente estamos resguardados ,por qué son personas muy Hostiles.

Aclaramos la situación ya que nuevamente medios de tv, redes sociales, solamente están informados por la parte Denunciante .

Una vez más exigimos Justicia!!

Basta de Mentiras!

Basta de Ninguneos!

Libertad a los Chicos Son Inocentes