Puertas granero: cómo aprovechar casas de espacios pequeños y agrandar

El tamaño que elegir siempre irá en función de las particularidades de cada vivienda, y es algo que traspasa lo práctico, acomodándose también a la estética que cada uno prefiera. Especificando, si se busca anexar espacios una puerta granero doble, de dos hojas, es aconsejada. Si el ambiente es muy chico, una sola hoja estándar es ideal para no reducir más.

Un ítem ideal para los departamentos y casas pequeñas. Uno de los mayores beneficios de la puerta granero es como economiza el área interior, lo que la hace una de las aberturas más demandas para estos inmuebles en los que toda medida es válida y deseada. Permitiendo decoraciones pensadas al detalle gracias a los centímetros extras. Y mejor aún, reserva total al ir colocadas junto a la pared, lo que permite al abrirlas que prácticamente no se divise de dónde parte, quedando casi disimulada.

