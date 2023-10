PAMI extendió su cobertura en Florencio Varela

El intendente de Florencio Varela -Andrés Watson- destacó «la importancia de sumar nuevas opciones para garantizar el acceso a la salud» tras recorrer el policonsultorio «PGM», ubicado en calle Cabello Nº318, que incorporó la prestación a afiliados y afiliadas del Programa de Atención Médica Integral.

El Alcalde valoró «no solo la labor del personal del organismo federal, sino la de los propietarios del centro por asumir un gran compromiso con el bienestar de los adultos y las adultas mayores». «Académicos formados en la educación pública e interesados en ofrecer sus conocimientos a la sociedad», agregó.

El director ejecutivo en la UGL 37 -Fernando Rubino- consideró «imprescindible la descentralización para facilitar la entrega de turnos a corto plazo». «La adhesión del establecimiento estipuló una respuesta al 70% de los servicios de alta demanda: urología, ginecología, kinesiología más traumatología», sumó.

En tanto, la responsable en la Gerencia Operativa y Coordinación UGL PAMI 37 -Laura Ravagni- remarcó «los resultados de un trabajo articulado a partir de la decisión del Intendente de ampliar el sistema de salubridad».

El coordinador de la institución -Federico Yamil Aon- estimó «un impacto positivo en el distrito por acercar especialidades y prácticas muy solicitadas, como espirometrías, electrocardiogramas y electroencefalogramas, de manera gratuita a los socios y las socias de la dependencia nacional».

El paciente -Roberto Ángel Ravenna- celebró: «El Estado presente brindó una mayor contención a las y los varelenses de la tercera edad al disponer una atención más cercana con profesionales de calidad».

Acompañó a la primera figura de la Intendencia, el secretario de la cartera sanitaria local -Rubén Trepichio-.