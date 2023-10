Ganó el consumidor, caso resuelto a favor de un varelense

Mediante la intervención de la Oficina de Defensa al Consumidor de la Municipalidad de Florencio Varela, un vecino logró la entrega de un automóvil junto a una compensación económica, tras denunciar a una concesionaria por incumplir los términos del contrato en la venta del vehículo.

“La firma no respetó ni los tiempos ni el dinero acordado porque pedía un importe mayor”, subrayó Fernando Sánchez, residente en San Jorge.

Por la mencionada situación, el hombre concurrió a la dependencia donde obtuvo una respuesta positiva. “En menos de 20 días de efectuar el reclamo y luego de dos audiencias de conciliación, estaba todo solucionado. Recibí una muy buena atención del personal al orientarme en el aspecto jurídico”, detalló.