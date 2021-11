Orgullosos de «La Jauretche»: el primer Ingeniero en Transporte del país se graduó en la UNAJ

Más de 50 años atrás, el inolvidable Arturo Jauretche escribía el Manuela de Zonceras Argentinas “Las zonceras que voy a tratar consisten en principios introducidos en nuestra formación intelectual desde la más tierna infancia –y en dosis para adultos– con la apariencia de axiomas, para impedirnos pensar las cosas del país por la simple aplicación del buen sentido”, remarcó.

Frases como en la “Universidad no entran los pobres” o “para qué tantas universidades en el conurbano” pueden ser actualizaciones de aquel manual icónico en la política argentina.

La Universidad Nacional Arturo Jauretche, emplazada desde hace 11 años en el corazón del conurbano bonaerense, precisamente en Florencio Varela, viene persistentemente derribando esas viejas y nuevas zonceras.

Marcelo Kosaruk, de Temperley, se convirtió recientemente en el primer graduado en el país de la carrera de Ingeniería del Transporte y lo hizo en la Universidad Nacional Arturo Jauretche de Florencio Varela.

«Soy producto de la educación pública y eso me enorgullece ya que mis estudios siempre fueron en escuelas públicas y me recibí en una universidad del Estado», expresó el joven de 28 años que hace apenas una semana se recibió de ingeniero de transporte, una de las carreras más nuevas de la universidad de Florencio Varela, en diálogo con Mestiza, la radio universitaria.

En un principio, el actual profesional comenzó a estudiar la carrera de ingeniería en petróleo en la Jauretche por dos años hasta que un compañero le comentó que se iba a pasar a transporte y él decidió acompañarlo.

«Enseguida me interesó ya que es una carrera que se crea en 2016 y la Universidad Jauretche es la que primera que la implementó. Como algunas de las materias que ya había cursado me servían, el recorrido se hizo más rápido y hasta he cursado algunas materias como único alumno porque se abrían por primera vez», contó el ingeniero.

El viernes 22 de octubre, el estudiante Marcelo Kosaruk, defendió en forma oral su trabajo final de la Práctica Profesional Supervisada y se graduó como Ingeniero en Transporte convirtiéndose en el primer graduado de la carrera en la Universidad Nacional Arturo Jauretche y de todo el país.

Como parte del regreso paulatino a la presencialidad, la exposición fue personalmente en las instalaciones de la Universidad y concurrieron el Director del Instituto de Ingeniería y Agronomía de la UNAJ, Ing. Miguel Binstock, el coordinador de la carrera Ing. Damian Andrieu junto a docentes, nodocentes, compañerxs y familiares de Marcelo.

Además, luego de la exposición Kosaruk junto a las autoridades del IIyA se acercaron al Rectorado donde mantuvieron un encuentro con el Rector Lic. Ernesto Villanueva y el Ministro de Ciencia y Tecnología Lic. Daniel Filmus, quien se encontraba visitando la Universidad, quien felicitó al reciente graduado por su logro y destacó la importancia de las políticas públicas en Educación que impulsan el fomento de las carreras de ingeniería, estratégicas necesarias para el desarrollo.

Cómo es la carreta de Ingeniería en Transporte

Ingeniería en Transporte fue aprobada por el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería y comenzó a dictarse desde 2016 en cinco Universidades Nacionales, entre ellas la UNAJ.

La Ingeniería en Transporte trata sobre la aplicación de principios tecnológicos y científicos a la planificación, diseño, operación y gestión de las distintos sistemas de transporte, con el fin de proveer un movimiento seguro, conveniente, económico y compatible con el medio ambiente, de bienes y personas; y con fuerte vinculación con otras disciplinas, tales como: Planificación Urbana, Economía, Diseño, Comunicación Social, Ciencias Políticas y Ciencias Sociales, entre otras.

Cuál es el campo laboral

El campo profesional incluye el desempeño en empresas de transporte, para cualquiera de los modos (carretero, ferroviario, aéreo, fluvial y marítimo, ducto y no motorizado) y empresas industriales con requerimientos logísticos; en organizaciones gubernamentales con incumbencia en planeamiento territorial y/o gestión de la movilidad de personas y mercadería; y en actividades de investigación e innovación tecnológica del sector Transporte.

El diseño de la carrera responde a las necesidades del país de contar con profesionales con estas capacidades, que no existen hasta el presente, por lo que los graduados serán altamente demandados en el sector público y privado, o pudiendo ellos mismos actuar como emprendedores.