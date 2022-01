Mayra Mendoza y las «Playas Limpias» de Quilmes

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, supervisó en la mañana de este sábado el desarrollo de una nueva jornada del programa “Playas Limpias” en la costa de la ribera quilmeña, que se extendió desde la avenida Otamendi hasta el Pejerrey y del que participaron más de 50 vecinos, vecinas, integrantes de cooperativas de recuperación de residuos y separación en origen, funcionarios y funcionarias.

“Arrancamos este sábado en una nueva jornada de Playas Limpias junto a voluntarios y voluntarias de nuestra ciudad. Queremos que nuestra comunidad pueda disfrutar de la costa ribereña y por eso estamos promoviendo estas jornadas para cuidar el ambiente y mantener un Quilmes limpio. ¡Gracias a quienes participaron! Sigamos trabajando unidos para tener el Quilmes que nos merecemos“, manifestó Mayra, quien estuvo acompañada por los secretarios del GIRSU (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos) y de Ambiente y Desarrollo Sostenible locales, Roberto Gaudio y Eva Mieri respectivamente.

En referencia al programa, Mieri explicó: “Muchísimos vecinos, vecinas, funcionarios, funcionarias, voluntarios y voluntarias se suman a limpiar la costa ribereña. No solo a limpiarla para que la puedan aprovechar quienes vienen a disfrutar de nuestra costa, sino también a concientizar sobre el cuidado del ambiente y de la separación de los residuos. Siempre decimos que con el Estado solo no alcanza, el cuidado de la casa común no tiene que ver con una mirada futurista, sino con el presente y es muy importante que todos los vecinos y vecinas se comprometan”.

La Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible además anunció la creación de un voluntariado ambientalista, con el fin que aquellos interesados e interesadas que quieran sumarse al programa y a futuras propuestas que tengan una perspectiva ambiental y social, puedan hacerlo a través del número 11-7121-9029.

A su vez, Gaudio sostuvo: “Playas Limpias es un programa que venimos desarrollando desde el GIRSU y la flamante Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con la intención no solo de limpiar la playa y de generar las condiciones para que todos aquellos vecinos y vecinas de Quilmes que quieran venir a disfrutar de la ribera puedan hacerlo, sino también con el objetivo de seguir generando conciencia ambiental y del cuidado de la casa común. La Ribera es un factor importante de recreación, es un lugar importante a recuperar, estamos decididos a construir una ciudad que no le dé la espalda al río, sino que sea la cara de la ciudad. En esto venimos trabajando hace mucho tiempo por pedido de la intendenta Mayra Mendoza”.

El funcionario también remarcó la concreción de un nuevo sistema de recolección en la zona, en el marco de la temporada estival a raíz de una mayor generación de residuos, y subrayó que esta jornada continuará el sábado que viene tanto en la ribera de Quilmes como en la de Bernal.

Por otro lado, uno de los voluntarios que se sumó a la actividad, Tomás Gentile, relató: “Es una jornada muy linda, muy importante y es una tarea muy linda la de trabajar y cuidar el medio ambiente y limpiar las playas. Es una actividad que estamos haciendo ya desde hace un par de sábados y la idea es continuar con esta política, a través de la decisión de la intendenta Mayra Mendoza. Estoy muy emocionado, ojalá esto pueda perdurar en el tiempo. La convocatoria la vi por las redes sociales y es muy importante articular con los vecinos para lograr un medio ambiente sustentable”.

En la misma línea, otro de los quilmeños que participó de la iniciativa, Carlos González, dijo: “Tengo 51 años, nací acá, siempre quise hacer esto y nunca entendí como ninguna gestión había hecho esto antes. Hablé con una vecina y vine, es cumplir un sueño. Esto es genial, nunca se vio. Esto que tenemos en Quilmes: la ribera, es algo muy importante y no lo disfrutamos o valoramos. Ver a toda esta gente que viene a limpiar, que tiene voluntad, es muy bueno. Los vecinos tienen que ser más responsables y cuidar el lugar un poco más. Hay que valorar esto, porque hay gente que no tiene para irse a la costa y viene a pasarla acá”.

Playas Limpias es impulsado conjuntamente entre el GIRSU y el área de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con la colaboración de la Base Operativa de La Ribera. Tiene como objetivo principal sensibilizar a la comunidad sobre la importancia del cuidado ambiental a partir de acciones concretas que contribuyan al mantenimiento y la preservación de la costa ribereña y sus playas.

La actividad comenzó a las 9 con un importante despliegue de los trabajadores y la maquinaria pesada sobre la costa. Más de 50 voluntarios, voluntarias, empleados y empleadas municipales, cooperativistas, vecinos, vecinas, funcionarios y funcionarias hicieron la recolección manual diferenciada en bolsas. Para realizar las tareas de limpieza se utilizaron palas, rastrillos, carros, bolsones, guantes, un tractor, una retroexcavadora y camiones volcadores.