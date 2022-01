Los albañiles, plomeros y electricistas pueden cobrar sus trabajos en forma virtual

Según Rebousin, los primeros dispositivos fueron adquiridos por taxistas, vendedores ambulantes y feriantes», en coincidencia con la premisa de que el producto «satisface la necesidad genuina de comerciantes que no accedían a los medios de pago».

El responsable de TodoPago, Tomas Reboursin, indicó que desde el lanzamiento la venta superó las expectativas, aunque no precisó la cantidad de unidades vendidas al cumplirse un mes del lanzamiento del producto, para sólo indicar que antes de fin de año esperan colocar «decenas de miles» de unidades.

El dispositivo -en el caso de la propuesta de TodoPago y Merdado Pago- tiene un costo inicial se puede adquirir en hasta tres cuotas, y es necesario vincularlo a una cuenta bancaria como puede ser una caja de ahorro, pero no tiene costo mensual por servicio sino que tiene un costo por cada transacción.

Trabajadores y profesionales independientes, especialmente los que realizan trabajos a domicilio como albañiles, plomeros, electricistas y otros, cuentan con una nueva herramienta tecnológica móvil para ofrecer y cobrar sus servicios con tarjeta de débito y crédito, en un pago o en cuotas, con los mismos niveles de seguridad que tienen hoy los pagos via posnet.