Argentino en Miami, Kinginz la promesa del Trap Latino

“Siempre soñé con representar mi Argentina en los Estados Unidos, me aleje de toda mi familia y amistades, vendí absolutamente todo lo que tenía para cumplir mis sueños”, expresó el artista.

Por @elianaianni El nuevo lanzamiento de Kinginz , “Worldwide” distribuido por Diskover Co. ya se encuentra disponible en todas las plataformas para empezar este 2022 con puro Trap Latino Argentino.

Luego de irse viral con casi 1 millón de views en su Spanish Remix de Lil Baby & Gunna “Drip Too Hard”, Kinginz entra en escena para representar Argentina en los Estados Unidos.