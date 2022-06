Lomas de City Bell: vivir en paz, es posible

Ahora ya sabemos, Lomas de City Bell, nos espera para que podamos realizar nuestra vida al máximo sin dejar de lado todas las comodidades que podemos encontrar en pocos minutos llegando al centro de la Ciudad. La decisión está en nuestras manos y estamos seguros que no nos vamos a arrepentir.

Si estamos pensando en mudarnos y lo que estamos buscando es una casa en venta Lomas de City Bell , hay varias cosas que tenemos que saber antes de tomar la decisión . Si ya no vivimos en un Club de Campo estamos a punto de experimentar un cambio rotundo de vida. Y cuando decimos rotundo, de verdad que lo es.

Pero Lomas no solo se trata de espacios verdes y casas bonitas con lotes inmensos que nos van a hacer sentir vivir en el paraíso. Además, conlleva una propuesta de interacción social y vecinal muy fuerte, apuntado a una vida activa y a la interrelación personal sin perder la privacidad. Por esta misma razón es que además del moderno y lujoso Club House, cuenta con áreas de circulación y recreación.