La Plata: acompañantes terapéuticos paran y movilizan a la Gobernación

Este miércoles 4 de octubre habrá paro y movilización en la ciudad de La Plata por parte de las y los acompañantes terapéuticos (AT) que desarrollan sus tareas en el sistema de salud pública de la Provincia de Buenos Aires.

La movilización será desde la 9, partiendo desde la sede del Ministerio de Salud, ubicada en 51 y 17 de la capital bonaerense, hasta la Gobernación, frente a la Plaza San Martín.

En un comunicado difundido por redes sociales, las y los acompañantes terapéuticos destacan que su rol es “fundamental en los procesos de externación, inclusión escolar y sociolaboral en el campo de la salud mental. Somos profesionales y trabajadores comprometidos que operamos dentro de los sistemas de apoyo establecidos por la Ley de Salud Mental, la Comisión por los derechos de las personas con discapacidad y la Ley del Paciente. Nuestro trabajo es indispensable para brindar asistencia y apoyo a aquellos que lo necesitan, asegurando su bienestar y promoviendo su integración en la sociedad”.

En ese marco, afirman que hoy se ven en la necesidad de parar y movilizarse en reclamo del pago a mes vencido de todas las obras sociales; el aumento de la hora de AT de todas las obras sociales acorde a la canasta básica con “cláusula gatillo”; el pago de feriados y vacaciones; el pase a planta de A.E. y becarios en hospitales, centros de día, educación y justicia; la formación pública y de calidad en todas las localidades de la provincia de Buenos Aires; el pago a término de las y los docentes que se encuentran dando clases y pertenecen al Ministerio de Salud; el tratamiento urgente de la Ley provincial; la plena implementación de la Ley de Salud Mental con presupuesto actualizado y que no se realice el desalojo de los centros de día pertenecientes al Hospital Alejandro Korn.

“¡Basta de ajuste en salud!” y “En defensa de la salud pública y de calidad!” son las consignas con las que se movilizarán este miércoles.