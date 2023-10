El papelón de Carolina Píparo en Florencio Varela

La candidata a gobernadora de La Libertad Avanza quiso criticar a la comuna por el estado de una calle, pero una vecina le aclaró que la estaban arreglando

Durante una visita al barrio Ingeniero Allan en Florencio Varela, Carolina Píparo, candidata a gobernadora por el partido La Libertad Avanza, protagonizó un verdadero papelón. Mientras grababa un video para sus seguidores, Píparo señaló una calle de tierra intransitable y afirmó: «Así se vive en Florencio Varela hace décadas».

Sin embargo, una vecina del lugar rápidamente le aclaró la situación. «Pero acá no se vive así, la calle la están arreglando», se escucha decir en el video. Asimismo, otra residente del área mencionó que las máquinas estuvieron trabajando durante la mañana para preparar el terreno para la pavimentación.

En efecto, el video se filmó en el tramo de la calle 1211 entre 1254 hacia 1256, parte de la obra de Acceso norte al Parque Industrial de Florencio Varela. Se está avanzando con el desmonte y preparación del suelo para la posterior aplicación de H13, según había sido comunicado por la comuna local.

Carolina Píparo y un momento incómodo

Este suceso resalta la necesidad de un análisis cuidadoso y una comprensión completa de la realidad local antes de emitir juicios o críticas públicas. La visita de Carolina Píparo a Florencio Varela deja en evidencia la importancia de una comunicación informada y responsable por parte de los candidatos políticos.

Representantes del partido La Libertad Avanza no emitieron comentarios sobre el incidente hasta el momento. Tampoco habían invitado a la prensa local a realizar preguntas durante la visita de una candidata a gobernadora.