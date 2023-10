Cinco nadadores varelenses brillaron en el Metropolitano

Cinco nadadores varelenses lograron un destacado desempeño en la sexta fecha del torneo Metropolitano, que se disputó en el Parque Roca de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Elías Pavón, Jano Yacink, Agostina Rodríguez, Jorge Núñez y Diego López subieron al podio en siete oportunidades, conquistando tres medallas de oro y cuatro de plata.

Pavón se impuso en los 400 metros libres, mientras que Yacink hizo lo propio en los 50 metros espalda y consiguió la segunda posición en los 100 metros combinados. Rodríguez también alcanzó la segunda posición en los 100 metros mariposa.

Por su parte, Núñez se coronó campeón en los 100 metros medley y 50 metros libres, y López hizo lo mismo en los 100 metros pecho.

«Súper contenta. La victoria fue un reconocimiento enorme. Cada carrera tuvo algo diferente, lo disfruté mucho», expresó Rodríguez, oriunda del barrio La Pileta.

Con su nuevo triunfo, la atleta obtuvo «10 preseas de forma individual más 4 en postas en el 2023». «Esta conquista nos demostró a mí y a mis entrenadores que hicimos un buen trabajo», consideró.

El equipo municipal superó a deportistas de clubes de CABA y el Gran Buenos Aires.

Los resultados obtenidos por los nadadores varelenses son un gran impulso para la disciplina en la ciudad.

Arte a través del lente: convocan a concurso fotográfico

El Municipio invita a la comunidad al certamen organizado, con el tercer Encuentro Fotográfico del Sur como contexto, el sábado 21 de octubre de 13 a 18 hs. en el Museo Comunitario de Artes Visuales e Histórico -calle 25 de Mayo y Chacabuco- en la zona céntrica del distrito.

Estipulan como plazo límite para presentar las producciones el viernes 20 de octubre bajo la temática «Cuidado del medio ambiente y espacios verdes».

Orlando Ibáñez -coordinador de la iniciativa- aclara «la participación abierta a cualquier vecino y vecina de la región, mayor de 12 años, con materiales relacionados a la preservación del ecosistema».

Desde la Subdirección de Artes Visuales, Mauro Prado indica: «Recibiremos los trabajos a partir del martes 17 del corriente de 9 a 16 hs.». Para conocer bases y condiciones, enviar un correo electrónico a artesvisuales.fv@gmail.com.