Kicillof cruzó a Píparo en Varela: «No sabe distinguir un pozo de una obra»

El sábado pasado, el gobernador Axel Kicillof encabezó la caravana «Desde el kilómetro 0 a la capital del peronismo» que tuvo como parada en el Cruce Varela, rodeado de los intendentes Andrés Watson, Mayra Mendoza, a través de un video, Juan José Mussi y el diputado nacional Julio Pereyra. En un discurso enérgico, Kicillof no dudó en cuestionar a la candidata de La Libertad Avanza, Carolina Píparo, por su error al grabar un spot en Florencio Varela, dato que tuvo como primicia Infosur.

El mandatario provincial no escatimó críticas hacia la oposición y focalizó su atención en la figura de la candidata respaldada por Javier Milei. «No es con esta candidata que vino a Varela a criticar que había un pozo. No sabe distinguir lo que es un pozo de lo que es una obra», espetó, aludiendo al falso spot que intentó difundir en un barrio de Florencio Varela.

“Sabemos que nuestro pueblo nos acompaña por convicción, por sentimiento, pero sobre todo por realidades: lo hace por las 200 escuelas que construimos, por los seis nuevos hospitales de alta complejidad y por los parques industriales que vuelven a llenarse de empresas y trabajo” , afirmó el gobernador. Y enfatizó: “Los problemas acá no se resuelven con dinamita y ajuste, sino con más solidaridad, inversión y obras públicas”.

Kicillof durante el acto en el Cruce Varela

El acto, cargado de simbolismo peronista, reunió a una multitud que demostró su respaldo al gobierno provincial y la gestión de los intendentes presentes. El mensaje fue claro: la apuesta es por la inversión en infraestructura, la educación y la salud como pilares del desarrollo sostenible de la provincia de Buenos Aires.

El evento no solo sirvió para consolidar el respaldo a Kicillof y a los intendentes de la región, sino también para dejar en evidencia las diferencias de enfoque y visión con la oposición. El discurso del gobernador no solo apuntó a destacar logros concretos, sino también a subrayar una filosofía de gobierno basada en la inversión y el bienestar social.

Kicillof llamó a “militar por todo lo que falta y a pelear para evitar el avance de la derecha”

En el marco de la recorrida “Desde el kilómetro 0 a la capital del peronismo”, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó que “tenemos la responsabilidad histórica de evitar que avance la derecha y, para eso, debemos militar todos los días, reconocer lo que falta y pelear por ello”. Fue en el Cruce Varela, junto a la vicegobernadora Verónica Magario, el intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y el diputado nacional Julio Pereyra.

Por su parte, Watson destacó “el trabajo incansable de un Gobernador que encontró una provincia arrasada y nos devolvió la esperanza”. “No vamos a perder los sueños y no vamos a caer en las manos de una derecha recalcitrante que nos quiere sacar las obras públicas que le traen salud, educación y bienestar a nuestros vecinos y vecinas”, añadió.

“Tenemos que seguir militando hasta el último minuto porque estamos construyendo una victoria que no pertenece a ningún dirigente, pertenece al pueblo de la provincia que necesita que continúen las obras en las escuelas y los hospitales, los planes de asfalto y las inversiones que apuntan a que cada vecino y vecina pueda vivir bien y ser feliz”, expresó Mendoza.

La jornada comenzó en el municipio de Berisso y culminará en La Matanza, capital del peronismo, en un acto junto al candidato a presidente Sergio Massa.

“En un municipio que cuenta con un hospital como El Cruce y una universidad pública en la que ya estudian más de 33 mil pibes y pibas, vale la pena defender este proceso de inclusión que tiene en cuenta a todos y todas las bonaerenses”, manifestó Pereyra.

Asimismo, el intendente de Berazategui, Juan José Mussi, dejó un mensaje a través de un video: “Pido a todos los vecinos y vecinas que voten la boleta completa de Unión por la Patria, con el convencimiento de que estamos luchando por la causa por la que peleamos durante tantos años: por una patria libre, justa y soberana”.

Por último, Kicillof resaltó “Esta elección la vamos a ganar escuchando, dialogando y convenciendo a todos y todas de que el 22 de octubre no se tiene que expresar bronca o enojo, sino la idea de un futuro mejor para nuestro país y nuestra provincia.”

Estuvieron presentes el jefe de Asesores, Carlos Bianco; los ministros de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; de Trabajo, Walter Correa; de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak; de Seguridad, Sergio Berni; el asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; los intendentes de Berisso, Fabián Cagliardi, y de Ensenada, Mario Secco; el diputado nacional Hugo Yasky; el subsecretario de Obras Públicas de la Nación, Edgardo Depetri; los representantes gremiales Abel Furlán y Roberto Baradel; el dirigente Carlos Kunkel; funcionarios y funcionarias.