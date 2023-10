Un menor herido tras tiroteo con la Policía

El barrio Santo Tomás de Florencio Varela se vio sacudido por un dramático tiroteo que dejó a la comunidad en estado de shock. Según informó hasta un vocero policial, un adolescente de 17 años desató la violencia al eludir un control de la policía en la intersección de Magdalena y Escalada a las 16:30 horas.

Siempre según los voceros policiales, las autoridades locales intentaron detener al joven, quien circulaba en una moto, como parte de un procedimiento de rutina. Sin embargo, el menor respondió con violencia disparando contra los oficiales. En una respuesta rápida, los agentes de la policía se vieron obligados a responder en defensa propia.

El intercambio de disparos resultó en una herida grave para el adolescente, quien recibió un impacto en el abdomen. Con urgencia, se solicitó asistencia médica y una ambulancia llegó al lugar para trasladar al joven al hospital local. Actualmente, el menor se encuentra bajo cuidados intensivos.