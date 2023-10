Condena a Prisión Perpetua por otro femicidio en Varela

El Tribunal Penal Nº 1 de Florencio Varela condenó a Prisión Perpetua a Orlando Jara por el femicidio de su esposa el 25 de diciembre de 2021. Los impactantes testimonios de los hijos de la víctima desgarran al tribunal.

El Tribunal en lo Criminal Nº 1 con sede en Florencio Varela condenó el pasado 27 de septiembre a Orlando Jara a la pena de prisión perpetua a por el femicidio de su mujer y madre de sus dos hijos ocurrido en la noche del 25 de diciembre de 2021 en la vivienda de calle 527 Nro. 1875 entre Portela y calle 538 de la localidad de Gobernador Costa .

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Los jueces Julia Márquez, Jorge Moya Panisello y Fabio Stremel, luego de escuchar los testimonios de los hijos de la víctima y de los peritos, resolvieron por unanimidad condena a Alfredo Orlando Jara a la pena de prisión perpetua, como autor responsable del delito del delito de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género (arts. 80,inc. 1° y 11°, del Código Penal), cometido el día 25 de diciembre de 2021 y del que resultara víctima Marina Isabel Meza.

En el fallo, los magistrados ordenaron el decomiso de la propiedad inmueble donde ocurrieron los hechos ventilados en el debate “que servirá para reparación económica de las víctimas, salvo mejor derecho de terceros (arts. 168, 171 de la Constitución Provincial; 23 párrafo primero, 29 inciso 2° y 30 inciso 1° del Código Penal; 375 inciso 2° del Código Procesal Penal).

También, dispusieron la privación de la patria potestad conforme al art. 12 del C.P. a Jara. Por último, se les informó a los hijos de la víctima que “se encuentran facultados a recibir la reparación económica prevista en la ley 27.452 en virtud de configurar el supuesto del art. 2 inc. b, debiendo presentarse a tal efecto ante ANSES”.

Relatos conmovedores de los hijos de Marina, la víctima del femicidio

Aún sin poder superar la pérdida de su madre, B. una de las hijas de Marina relató ante los magistrados del TOC 1 de Varela aquel 25 de diciembre de 2021, un día que quedará marcado en su vida para siempre.

La joven ante los jueces recordó que su madre “sabía que él la había estado amenazando, que él le había dicho «…ahora voy a ir, ahora voy a ir…». También, recalcó que había hablado una semana antes de los hechos con Jara y que este le había referido «…yo la voy a matar a tu mama…». Refirió que ante esas expresiones habló con su madre y que esta le dijo que “no se preocupara, que siempre la amenazaba y que no iba a permitir que su padre le manejara la vida”.

En otro tramo de su declaración B., refirió como su hermano de entonces 6 años le contó del ataque a su madre. “El portón no tenía cerradura, si o si se cerraba con algo, con un alambre, un candado u otra cosa…Subí al techo a buscar algo y encontró un cable, se quedó fumando, buscando si encontraba algo más y en ese momento fue su hermano, M., y me dijo papa mató a mamá” y precisó “Él – M.- fue el que me dijo ´papá mató a mamá´”.

Asimismo, la hija de la víctima rememoró que la relación de Jara y Meza siempre tuvo problemas “ él la manipulaba, la trataba mal. Mi madre no nos llevaba al colegio porque él no la dejaba. Él siempre la trató como si fuera una p…, ella no podía ir a la carnicería porque él pensaba que ella podía tener algo con el carnicero. , Él tuvo esa mentalidad de ella y la tuvo muy encerrada” y sentenció “hicimos un montón de denuncias. Desde que era chica recuerdo que acompañé a mi madre a la comisaria. Jara padre no respetaba la perimetral. Él la amenazaba diciendo, «…si no te mato en la casa, es porque estas con P., que es policía, te voy a matar en la calle, que le chupaba tres huevos lo de la perimetral…».

Así lo detenían por el femicidio en Varela.

EL CASO DE MARINA

Marina Isabel Meza tenía 43 años cuando fue asesinada, el 25 de diciembre de 2021 por su ex pareja y padre de dos de sus hijos Orlando Jara. El femicida la había amenazado el mismo día del ataque.

Meza y Jara se encontraban separados en la actualidad y en ese marco el hombre, por motivos que aún se investigan, llamó por teléfono el sábado 25 de diciembre de 2021 a su expareja y le anticipó: “Voy a ir, te voy a matar.” Ante esa situación, la mujer dio aviso a sus hijos para que la ayudaran a reforzar la seguridad de las entradas a su vivienda.

Sin embargo, Jara logró ingresar a la vivienda de calle 527 al 1800 de la localidad de Gobernador Costa en el partido de Florencio Varela. Allí atacó a Meza con un cuchillo en el cuello causándole la muerte.

El llamado de los hijos de Meza hizo que se presentaran en el lugar los efectivos de la comisaría 2ª, el fiscal Hernán Bustos Rivas, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 descentralizada de Florencio Varela, que al arribar al lugar encontraron en el hall de la vivienda el cuerpo de Meza sobre un gran charco de sangre y con una herida de arma blanca en el cuello.

Ese mismo día, el propio femicida se presentó en la seccional policial con las manos ensangrentadas donde confesó que había matado a su mujer. Jara quedó detenido por el fiscal Bustos Rivas imputado del delito de “homicidio agravado por haber mantenido una relación de pareja y por violencia de género”.

Por RMP