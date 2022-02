Haz frente a la disfunción eréctil con los productos de Farmacia El Punto

Levitra (nombre genérico Vardenafilo) se usa para tratar la disfunción eréctil en los hombres. Se fabrica utilizando la estructura del Vardenafilo como componente principal y se presenta en forma de pastillas que se toman por vía oral una vez al día, aproximadamente a la misma hora. Si quieres combatir la disfunción eréctil, en Farmaciaelpunto.es puedes comprar online Levitra genérico y hacer frente a esta afección.

¿Qué es Levitra?

Levitra se utiliza para tratar la disfunción eréctil en los hombres y se produce con Vardenafilo como componente principal. Las personas que toman Levitra notan su efecto en aproximadamente en una hora y pueden extenderse hasta 4 horas. La duración de estos depende de cuándo lo tomes: si lo tomas después de una comida, requiere más tiempo para empezar a hacer efecto que si lo tomas con el estómago vacío o justo antes de tener relaciones sexuales.

¿Qué es Vardenafilo?

Según Drugs.com, el Vardenafilo funciona como otras drogas que relajan los músculos y aumentan el flujo sanguíneo en áreas concretas del cuerpo (vasodilatación). Al relajar los músculos y aumentar el flujo sanguíneo, permite tener una erección cuando se recibe estimulación sexual. Cuando Vardenafilo aumenta el flujo de sangre en el pene, en esta parte del cuerpo fluye más sangre. Esto hace que se expanda o se endurezca para crear más espacio y se acumule el semen mientras se mantienen relaciones sexuales.

¿Cómo funciona Levitra?

El mecanismo de acción detrás del Levitra genérico es que interactúa con la enzima PDE5, la cual es responsable de descomponer el monofosfato de guanosina cíclico (cGMP) en el tejido eréctil. Esto ayuda a mantener una erección. El Vardenafilo pertenece a una clase de medicamentos llamados inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5, también conocidos como inhibidores de la PDE5. Estos funcionan aumentando el flujo de sangre a ciertas áreas del cuerpo, particularmente el pene en el caso de Levitra genérico.

Otro mecanismo importante asociado con el Levitra genérico es su capacidad para relajar los músculos al aumentar los niveles de cGMP dentro de las células musculares. Este mecanismo particular ayuda a mejorar el flujo de sangre en los tejidos del pene, lo que provoca una erección cuando ocurre la estimulación sexual. Es recomendable tomar Levitra 10-15 minutos antes de la actividad sexual para ayudar a mantener la erección durante más tiempo.

Levitra se puede tomar con o sin alimentos, pero algunas personas pueden aumentar su tolerancia al Levitra genérico si lo toman después de comer. Además, se debe evitar tomar alcohol durante, al menos, cuatro horas después de tomar Levitra genérico, ya que el alcohol puede interactuar con sus efectos.

Este medicamento también se usa para tratar la hipertensión arterial pulmonar, que es un trastorno pulmonar raro, aunque no se suele recetar para la disfunción eréctil causada por otras afecciones, como accidente cerebrovascular, enfermedad hepática, insuficiencia renal, etc. La lista de afecciones médicas que pueden tratarse con este medicamento son: hipertensión arterial pulmonar, disfunción eréctil en hombres, hiperplasia prostática benigna (HPB), hipertensión pulmonar primaria (HPP), etc.

Para lograr los mejores resultados, se recomienda tomar de 20 a 40 mg según sea necesario media hora antes del coito. Eso sí, evita tomar más de una pastilla al día ya que una sobredosis puede causar efectos secundarios graves.

Los efectos secundarios de Levitra pueden variar de leves a severos como: dolores de cabeza, dolor de estómago, sensaciones de hormigueo, náuseas, dolor de espalda, indigestión. Si experimentas alguno de estos efectos adversos, es recomendable que consultes a tu médico o que dejes de tomarlo inmediatamente. También debes evitar usarlo si compruebas que aparecen reacciones físicas incómodas, como latidos cardíacos acelerados, etc.

Aunque tomar Levitra puede provocar efectos adversos, generalmente son de naturaleza leve. Es importante que informes a tu médico sobre todos los medicamentos que tomas, incluidos los suplementos naturales, antes de comenzar con Levitra, él podrá indicarte si es seguro para ti usarlo o no, especialmente si tienes alguna afección preexistente que pueda influir en la efectividad de este medicamento. También se recomienda que no conduzcas ni utlices maquinaria pesada mientras estés bajo su efecto.

¿Por qué tomar Levitra genérico?

Para entender las razones, primero debes entender qué es la disfunción eréctil, una condición en la que un hombre no puede lograr una erección incluso cuando es estimulado sexualmente. Una causa común de la disfunción eréctil es el estrés que se ha estado acumulando durante mucho tiempo.

En la mayoría de los casos, el estrés puede provocar problemas emocionales, así como cambios físicos en el cuerpo. La disfunción eréctil es una condición frecuente que afecta a muchos hombres y puede afectar a las relaciones, la autoestima e, incluso, puede provocar miedo a las relaciones sexuales. Por lo tanto, es importante recibir tratamiento lo antes posible.