Ampliación en coberturas médicas: la Fundación AIMAC presentó servicio interdisciplinario

El intendente de Florencio Varela -Andrés Watson- subrayó “la sinergia público-privada a fin de brindar prestaciones específicas en el diagnóstico y procedimientos acordes” tras recorrer, las instalaciones situadas en la intersección de Monteagudo con Diagonal Constituyentes para la atención integral en malformaciones congénitas.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

“El crecimiento demográfico requirió no solo un proyecto centrado en la infraestructura urbana, sino una convergencia entre los distintos sectores destinada a satisfacer demandas puntuales de la población”, añadió el Alcalde.

El presidente de la Fundación AIMAC -Alejandro Silvestrini- afirmó: “La alta incidencia de la patología, denominada fisura oral, meritaba un lugar físico donde abordar de manera interdisciplinaria al proceso pre y post quirúrgico”. Especificó las especialidades ofrecidas de forma gratuita como “fonoaudiología, estimulación temprana, odontología, pediatría, nutricionista, psicología y acompañar el desarrollo del paciente”.

El cirujano del establecimiento calificó como “muy importante el intercambio con el Intendente para proyectar una estrategia conjunta con una misión: favorecer a las y los varelenses”. En ese contexto, instó a “informar, desmitificar, evitar la discriminación, comprender la re-significación de lo que antiguamente era llamado labio leporino”.

Carolina Coluci, coordinadora de padres en la entidad, narró: “Mi primer contacto con la organización fue cuando estaba embarazada de mi hijo y le detectaron FLAP (Fisuras Labio-Alveolo-Palatinas). Contactamos al doctor Silvestrini quien nos explicó cómo avanzar”.

La mujer detalló la cobertura médica que incluso contempló “una asistente social para atender cuestiones vinculadas a la familia, cumplir los roles, proceder correctamente en beneficio de la persona desde su nacimiento hasta su adolescencia”. Aunque advirtió que, por diversas razones, “llegaron casos con una edad avanzada porque relegaron su tratamiento”.