El crecimiento en Argentina de las energías renovables

Esta ley, además, impulsó que no solo las empresas del sector nombrado se interesen por las energías alternativas sino que también se están sumando a su uso industrias del sector agrícola, químico y automotriz, por nombrar algunas.

Por suerte la energía solar es un recurso que disponemos de sobra en nuestra país, por lo que podemos aprovechar en mayor medida, como en parques solares y de una forma más chica también, ya que podremos no solo ser consumidores de energía solar sino que también generadores también.

Las proyecciones del aumento de las temperaturas no son muy alentadoras, lo que nos obliga a todos a intentar depender cada vez menos de los combustibles fósiles y todos sus derivados. La dependencia del petróleo nos está llevando a pagar un costo importante con respecto al cambio climático y nuestras condiciones de vida, es por eso, que se están buscando constantemente nuevas alternativas no contaminantes, como por ejemplo, la energía solar.