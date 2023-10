El candidato de Milei en Varela, de papelón en papelón: ahora habló de la «venta de testículos»

En medio de un verdadero papelón protagonizado por Carolina Píparo en Florencio Varela cuando quiso realizar una crítica por el estado de una calle que estaba en proceso de pavimentación, los candidatos locales de Javier Milei parecen no poder alejarse escándalo ya que ahora hablar de «venta de testículos».

Gentileza El Radar. Entrevista a candidatos de Varela de Javier Milei.

Nicolás Scrochi, candidato a intendente de Florencio Varela, se encontró en una situación comprometida durante una entrevista otorgada al portal «El Radar del Sur». El periodista le cuestionó sobre la controvertida propuesta de Javier Milei de vender órganos, a lo que Scrochi respondió visiblemente nervioso, atribuyendo el comentario de Milei a un mero «pensamiento» que fue malinterpretado.

Sin embargo, el papelón verdadero comenzó cuando Scrochi hizo mención de una supuesta práctica de venta de testículos en otros países. «El otro día leí en una revista, no acá en Argentina, pero en algunos lugares se están vendiendo testículos, eso es un órgano ¿no?», afirmó.

La situación no solo generó sorpresa, sino que también desató una ola de críticas y comentarios en las redes sociales. La referencia a la venta de testículos, un tema completamente ajeno a la propuesta original de Milei, dejó perplejos a muchos, cuestionando la coherencia y seriedad de los planteamientos de La Libertad Avanza en materia de política pública.

Este giro inesperado en la campaña electoral de Florencio Varela deja en evidencia la necesidad de un análisis más riguroso y fundamentado de los temas de discusión. La falta de claridad y coherencia en las declaraciones de los candidatos puede tener un impacto significativo en la percepción de los votantes.