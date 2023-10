Cuáles son las propuestas del Frente de Izquierda para las elecciones 2023

El fin de semana extra largo que pasó marcó el inicio de la recta final hacia las elecciones 2023, en un contexto político cargado de incertidumbre. La crisis económica, acentuada por una corrida cambiaria que catapultó al dólar blue a los mil pesos la semana anterior, dejó una profunda huella en el bolsillo del pueblo trabajador. En este escenario, el Frente de Izquierda Unidad tomó protagonismo en la Peatonal Monteagudo de Florencio Varela.

El Frente de Izquierda de cara a las elecciones 2023.

El docente Sebastián Muzyka, candidato a primer concejal por el Frente de Izquierda en esta localidad, encabeza una lista que incluye a actores destacados como Fabio Voleo, también docente varelense, como candidato a intendente; Anabela Barrios, estudiante, como candidata a concejal; y Héctor Santa Cruz, postulado como candidato a edil del FIT. Durante un diálogo con Infosur, Muzyka expuso las principales propuestas de su plataforma.

Blindaje de Salarios y Jubilaciones del Frente de Izquierda

En un contexto donde la inflación actúa como un mecanismo invisible que erosiona los salarios y potencia las ganancias empresariales, Muzyka enfatiza la necesidad de recuperar lo perdido. «Con este gobierno, los trabajadores transfirieron U$S 70.000 millones a los capitalistas, aumentando la brecha entre ricos y pobres», señala. Propone un aumento de emergencia de salarios y jubilaciones, acompañado de una actualización automática mensual que resguarde el poder adquisitivo de la población.

Nacionalización del Sistema Bancario para Detener la Fuga de Dólares

El candidato abogó por un banco estatal único, gestionado por sus trabajadores, como medida para administrar el ahorro y el crédito en función de las necesidades productivas y sociales. «Este enfoque, en contraposición a la propuesta de Milei de cerrar el Banco Central, busca proteger al pequeño ahorrista y frenar los mecanismos de fuga de divisas, evitando así el saqueo de dólares», explicó.

Nacionalización del Comercio Exterior: democratización de las decisiones

Muzyka denunció el control ejercido por unas pocas empresas, en su mayoría multinacionales, sobre el comercio exterior. Propone, en ese sentido, una democratización que permita a la sociedad decidir qué es lo que el país necesita importar, poniendo fin a maniobras ilegales con las divisas.

Romper con el FMI: Soberanía Financiera

La plataforma del Frente de Izquierda Unidad exige la ruptura con el Fondo Monetario Internacional, entidad que promueve políticas de devaluación y ajuste. La cancelación de una deuda que califican como ilegítima y fraudulenta se erige como una medida clave para recuperar la soberanía financiera del país.

Un llamado a fiscalizar para «cuidar el voto»

En un llamado a la acción, Muzyka insta a la clase trabajadora y a todos los afectados por la crisis e inflación a organizarse y movilizarse. Enfatiza que estas propuestas no solo son factibles, sino que representan la única salida realista en este contexto.

Para aquellos interesados ​​en contribuir con la causa, el candidato invita a fiscalizar y defender los votos a favor de la lista del Frente de Izquierda Unidad, encabezada por Myriam Bregman y Nicolás del Caño, quienes rechazan los planes de ajuste del FMI que agudizan la pobreza. en las mayorías trabajadoras y populares.

Para colaborar con las últimas actividades de campaña, se puede contactar al 11 25551142.