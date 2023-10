Un joven baleado durante corridas de motos en La Capilla

Un joven de 18 años se vio envuelto en una escena dramática en medio de la construcción de la nueva autopista del Buen Ayre en la zona de La Capilla, Florencio Varela, donde se realizan carreras clandestinas de motos. Voces autorizadas confirmaron que el muchacho resultó herido de bala en el pecho durante el pasado fin de semana.

La rápida respuesta del equipo de emergencia del SAME permitió que la víctima fuera trasladada al Hospital Mi Pueblo, donde ahora se debate entre la vida y la muerte, su pronóstico es reservado.

Según confidentes de la zona, alrededor de 200 motocicletas rugen cada fin de semana en un ritual de acrobacias y carreras ilegales. La comunidad no es ajena a estos alardes de bravura. El 8 de octubre, la policía llevó a cabo una operación en la zona, como ya informamos en estas páginas.

Los operativos siguen su curso en la flamante autopista que se yergue tras la Ruta 53. La determinación es clara: frenar y confiscar estos intrépidos corceles de metal, así como sancionar a los audaces que desafían la ley, poniendo en riesgo la vida de los respetables. vecinos de Florencio Varela y la de ellos mismos.