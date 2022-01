¿Cuáles son las criptomonedas más rentables para el 2022?

Up Next

Otra tendencia que se repite en el mundo cripto es la de proyectos que explotan de repente, por lo que no se pueden terminar de predecir del todo. En ese sentido, recomendamos estar atentos a los proyectos relacionados con las finanzas descentralizadas y el ya mencionado Metaverso, que promete tener un crecimiento exponencial.

Por fuera de ese listado, podremos encontrar el caso de otras monedas y tokens que también tienen la atención del mundo de las criptomonedas. Por ejemplo, podemos encontrar a The Sandbox (SAND), con un crecimiento del 15.000%. Al estar ligado al proyecto de Metaverso, esta ignota moneda digital de repente estuvo en el centro de la escena, sobre todo luego del anuncio de Facebook de su conversión a Meta.

Lo que parecía una broma, ha quedado entre nosotros. Dodgecoin (DOGE) tuvo un gran crecimiento, sobre todo gracias al apoyo de Elon Musk. El 3000% de alza logrado se vio revertido por una gran caída en el último semestre del año pasado, aunque eso no le impidió mantenerse dentro de las más importantes del 2021. Si bien este tipo de monedas, conocidas como “Monedas Meme”, no tienen un gran proyecto detrás, suelen ser tentadoras para pequeños inversores que buscan especular en el mercado.

Además, ha tenido un crecimiento sorprendente durante el año pasado, rozando el 11.000% y su techo no se encuentra visible aún, ya que es la criptomoneda con la que se realizan muchas de las operaciones de los NFT (tokens no fungibles) que se encuentran de moda en la actualidad. Sin lugar a dudas, una criptomoneda a seguir en 2022.

Sin ir más lejos, hay quienes aseguran que paulatinamente esta moneda digital será la encargada de desplazar a Bitcoin de su trono como la más valiosa y utilizada. Si bien eso no sucederá mañana, el año 2022 puede ser una gran muestra de una tendencia que cada vez se reafirma más. De hecho, durante el 2021 tuvo un crecimiento exponencialmente mayor a BTC.

Ahora bien, es importante remarcar que cuando se habla de criptomonedas o monedas digitales , se suele pensar en Bitcoin. Sin embargo, esto no es del todo correcto, ya que si bien es la más popular de todas y posee alrededor del 40% del dinero digital que circula en el mundo, son cada vez más las alternativas. De hecho, una moneda que pisa fuerte es Ethereum, que ocupan cerca del 20% del mercado.

Así, entonces, el terreno está preparado para que cada año surjan nuevas monedas más accesibles para todos, así como también con mayores beneficios inclusos para aquellos que no cuentan con una gran experiencia en el mercado. Sin embargo, como todo mercado financiero, siempre hay lugar para las altas y bajas, por lo que se debe estar bien preparado.

Para comenzar, no está de más remarcar que el 2021 ha sido un gran año para los activos digitales tanto en el país como en el resto del mundo. Hoy en día, existen más de 10.000 alternativas para invertir y ya se cuentan de a millones las personas que participan dentro de estos mercados, por lo que todo hace indicar que el 2022 no será la excepción dentro de esta tendencia. Después de todo, el mundo de las criptomonedas es fascinante y si quiere saber más, lee este artículo completo para entenderlo a la perfección.