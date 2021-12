Cómo funcionaron los hospitales durante los festejos navideños

En conclusión, el panorama es bastante favorable para estas fiestas. De manera que no deberían preocuparse y, a fin de prevenir cualquier incidente, les recomendamos que estén atentos a los centros de datos que están disponibles en internet.

Por su parte, con respecto a la cobertura de las obras sociales, seguirán contemplando los mismos parámetros, aunque los propios hospitales están realizando modificaciones de presupuesto a fin de poder abarcar los gastos. Por lo que muchas prepagas y otros coseguros comenzarán a soportar algunos gastos que puedan surgir en caso de no llegar a cubrirse. A fin de comprender mejor este aspecto, es necesario consultar cada caso particular con su servicio de salud.

Es por estos motivos que les recomendamos que investiguen previamente por las dudas. Aunque tampoco es necesario ser paranoicos, sino que basta simplemente con estar precavidos. Además, con las guardias por casos de contacto estrecho de covid, los hospitales están funcionando muy bien y con mucha eficiencia, por lo que no hay de qué preocuparse, así como tampoco hay inconvenientes con otros tipos de atenciones que puedan llegar a ser requeridas.

En una situación tan particular como la que estamos atravesando con el sistema de salud funcionando para contener los casos de Covid-19, es necesario tener un registro y un criterio de evaluación de los principales centros de salud del país. Por el momento, existen bases de datos y páginas que recopilan esta información, pero todavía hay mucho por delante para desarrollar.

Con respecto a los hospitales de La Plata , los números de casos también fueron mucho más reducidos e, incluso, se puede considerar que no hubo heridos de emergencia de ningún tipo, por lo que el funcionamiento de los sistemas de salud fue completamente normal en la guardia. Así como también hubo muchas personas que viajaron y no sufrieron ningún tipo de accidentes.