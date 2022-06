Celeste Cáceres: La justicia falló a su favor e Incluir Salud comenzó a proveerle la medicación que necesita de por vida

Celeste Cáceres tiene 26 años y todos la conocimos en pandemia cuando hizo público su desesperado pedido en las redes sociales. Allí clamaba para que su obra social Incluir Salud (del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires) le proveyera las drogas que tiene recetadas para poder vivir. Finalmente y luego de varias presentaciones judiciales, un recurso de amparo y la demanda a Profe salud la vecina de Villa Hudson en Florencio Varela logró la sentencia favorable para que le provean lo que necesita. “Ya me entregaron la primera partida por tres meses” contó a este medio.

Celeste presenta una patología que tiempo atrás se llevó la vida de su mamá. Actualmente a sus 26 años vive junto a su papá en una casa de Villa Hudson, juntos se acompañan para sobrellevarla vida. Esa vida que sin la medicación que le recetaron a Celeste se puede acabar en cualquier momento. En 2020, la joven reclamó a su obra social, la que cuenta por contar con una pensión dada su enfermedad, para que se la provean y ante la negativa del Estado provincial elevó varias presentaciones a la justicia , las que tuvieron resultado favorable en noviembre de 2021, pero que recientemente se efectivizaron.

“Los Dres Carlos Guillermo Diéguez , y en especial al destacado jurisconsulto Rubén Eugenio Domene, vieron mi caso y de corazón se ofrecieron a realizar el amparo a programa Incluir Salud del Ministerio de Salud de Buenos Aires para que pueda obtener la medicación que preciso para vivir “ narró la joven. Además contó por dichas presentaciones dio como resolución que el Juzgado de Primera instancia en lo Civil y Comercial N 10 de Quilmes fallara a su favor en noviembre de 2021, y que la obra social antes mencionada deba proveerle la cobertura al 100% de los medicamentos, situación que no se cumplió hasta hace unas semanas.

“Todo el tiempo que estuve reclamando desde el Ministerio de Salud y desde la Municipalidad de Varela me dijeron que mi medicación era muy cara” narró la joven que padece Hemianopcia intemporal y diabetes insípida. “Yo lo único que pedí y que no me escucharon fue la medicación que la junta médica que me avaló confirmó que sin ella no puedo seguir viviendo. Nunca reclamé nada más que el fármaco fue me prescribieron de por vida”

Según Celeste, las drogas prescriptas tienen como objetivo reemplazar a la glándula pituitaria, ya que en la operación que le realizaron en 2005 se produjo una secuela que le impide a ese órgano producirlo naturalmente.

“En todos el tiempo que estuve sin la medicación mi cuerpo se deterioró mucho. Además, al no poder acceder a cobrar la pensión por no poder salir de mi casa en pandemia. No teníamos con qué alimentarnos” dijo Celeste y aclaró “gracias a la gente que vio mi caso y me ayudó puede alimentarme y en algunas ocasiones comprar la medicación”.

Amparo y medicación

Este medio habló con Guillermo Diéguez, el abogado que patrocina a Celeste, y este manifestó que “ costó muchas presentaciones hasta que la justicia falló a favor de Celeste. La verdad que se debió hacer un amparo para que el Estado provincial se haga cargo de la medicación de por vida de esta joven que tiene la prestación de Incluir Salud que gerencia el Ministerio de Salud” dijo y remarcó “ el amparo contra el programa Incluir Salud salió a favor de Cáceres en noviembre de 2021 y asi y todo debieron multar al Ministerio por demorar en su cumplimiento. Finalmente hace unas semanas atrás le entregaron la primera partida por tres meses. Esperemos que cumplan con esta joven porque la medicación se le debe suministrar de por vida”

“Estoy agradecida a los que me ayudaron”

Con voz emocionada y firme, Celeste comentó su deseo de hacer pública su lucha que llegó a una buena resolución, contar con la medicación para vivir. “No hubiese logrado poder seguir adelante hasta el día de hoy sin la ayuda de los grandes corazones solidarios. Sigo con vida gracias a la gente; principal mente los Huracanes de Bernal (grupo de personas que durante todos este tiempo le acercaron alimentos secos, frescos, frutas, ropas y medicación)” dijo.

Por último envió un mensaje a quienes utilizaron su caso con fines no de resolverlo, y también a quienes debían resolver su necesidad y no lo hicieron. “Lo que puedo decir ya que lo viví en carne propia es que, el q puede y tiene realmente que ayudarte no lo hace. Y los que menos tiene o apenas pueden son los que realmente te ayudan. A estos últimos, yo llamo los grandes corazones”.

Primer caso en la argentina

Celeste padece una hemianopcia intemporal y diabetes insípida, la enfermedad es hereditaria y ya la padeció su mamá quien falleció hace unos años atrás. Su caso fue uno de los primeros en el país, para realizarle la operación se tuvo que traer maquinaria especializada de Cuba. Fue operada en el año 2005 de esta extraña enfermedad, le intervinieron sobre el cráneo faringioma y a partir de allí se le informó que debían una batería de medicamentos de por vida. Entre los medicamentos que debe consumir, acompañados de una buena alimentación son: Hidrocortisona 10mg. Desmoprestina 0,2mg. Levotiroxina 100mg. Clonazepan 2mg, entre otros fármacos.