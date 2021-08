Bodart recorrerá Varela junto a precandidatos locales de la izquierda

Bodart, quien encabeza una de las listas del Frente de Izquierda, agregó: “A la vez, del lado del gobierno hay un nuevo arrugue, ya que hasta hace poco barajaba destinar esa plata a las necesidades sociales pero al final aceptó que se la quede el Fondo. Alberto Fernández y Kicillof mienten; si pagan esta millonaria deuda ilegal es imposible que se termine la pobreza. Sólo desde la izquierda defendemos la postura soberana de no pagar ni un peso más a los buitres internacionales. La única deuda legítima es la deuda interna, con el pueblo trabajador”.

Bodart criticó el desembolso del FMI a la Argentina por 4.300 millones de dólares en DEG (Derechos Especiales de Giro): “Es puro humo, un simple asiento contable, porque acá no entra ni un solo dólar: el Fondo se queda con todo para cobrarse intereses de esa estafa monumental llamada deuda externa. El Fondo es hipócrita decir que se trata de ‘ayuda anti-Covid’, ya que son sus propios planes de ajuste y entrega los que empobrecen a nuestros países”.

Continue Reading

Advertisement