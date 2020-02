Surf en Pichilemu: la capital de los reyes del mar

Sea como sea, Pichilemu es un paraíso para los amantes del surf y todo el que desee practicar este deporte en una de las mejores zonas del mundo para ello no puede dejar de visitar esta ciudad de Chile.

No hay quien no abra la boca ante la maravilla natural que es la Punta de Lobos . En un entorno repleto de acantilados, el mar aquí es más picado y por tanto las olas mucho más grandes. Es el lugar ideal para ver a los mejores expertos practicando trucos increíbles sobre sus tablas. ¡Emoción en estado puro!

Desde los nueve años ya se ofrecen clases de surf en las distintas escuelas de Pichilemu. Los precios de este tipo de ‘bautismo’ no son muy altos comparados con el tiempo de diversión que ofrecen.

Continue Reading

Advertisement