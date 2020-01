Mujer trans denuncia que la discriminaron y dejaron sin trabajo en la Municipalidad de Varela: “Ellos me orillan a que vuelva a la prostitución”

Melody Salcedo (47) una promotora de salud trans de Florencio Varela habría sido echada de su empleo luego de pedir el pase de una oficina por discriminación. “Ellos me orillan a que vuelva a la prostitución” asegura.

Melody Salcedo conocida militante social del barrio “La Sirena”, se desempeñó desde 2014 en distintos puntos dependientes de la Secretaria de Salud del Municipio de Florencio Varela, en los últimos dos años trabajó como administrativa en el Centro de Salud López Romero hasta que pidió su pase a otro por sentirse discriminada.

“En López Romero estaba bien trabajaba de 9 a 14 hs en la parte de administración. Siempre le pedía a la encargada del Centro la planilla para firmar y ella me decía que no necesitaba. Un día me dicen que yo no iba a mi trabajo y una conocida me dijo que si o si firmara porque estaba siendo victima de discriminación. Por eso pedí traslado de área”.

En la humilde vivienda que comparte Melody con su madre de 72 años y como único sostén de la casa se encuentra indignada y frustrada por no entender el porqué se quedó si empleo y las razones del mismo. “Estando en disponibilidad me presentaba a firmar todos los días en Medicina Laboral, y les pedía que me informaran del lugar de traslado. Siempre fue negativa la respuesta” contó la mujer.

La mujer trans aclaró que en es periodo su madre tuvo problemas de salud y debió faltar algunas ocasiones a firmar, pero ” siempre que pasaba algo con mi viejita llamaba e informaba. Nunca deje de avisar y de pedir por mi lugar en algún sitio” y así según Melody, en el mes de noviembre pasado al ir a firmar a Medicina Laboral se llevó la sorpresa de su vida ” me dejaron sin trabajo y otra vez en la calle”.

“Me dijeron al ir a firmar que la Municipalidad habían prescindido de mis servicios y que me iban a llamar para hacerme la liquidación de mis haberes” narró Salcedo y prosiguió “no podía creerlo. Después de cinco años pasa esto y nadie me da una respuesta”.

Al ser consultada por este medio por su sueldo, Salcedo contó que cobraba un haber de 6.800 pesos y que además de trabajar en el Centro de Salud como promotora asistía a sus vecinos, acompañándolos a realizar trámites o con asistencia, pero que lo último que recibió fue en mes de noviembre y desde allí ningún dinero más.

Salio de las calles y ahora volverá

“Estoy desesperada. No tengo ni para la Sube” asegura y remarca ” Nuca me llamaron para notificarme de que me echaron, ni para pagarme los días que trabaje o la liquidación” dijo y expresó ” Dijeron que iban a notificarme y a hoy 10 de enero no se de que voy a vivir, sin mi empleo, sin obra social para mi salud”.

Desconsolada Melody de 47 años, con diabetes y con su madre adulta mayor, piensa y no encuentra una explicación, ni cómo va a salir a flote. “Solo me queda volver a trabajar en las calles” remato.

Si, volver al que algunos consideran el primer empleo de la historia: La prostitución. Algo que Melody soñó dejarlo en el pasado y en el olvido al obtener su DNI como mujer y que le abrió las puertas – luego de larga lucha y pedidos- de un trabajo digno.

“Luche mucho por tener este trabajo, por discriminación pedí un pase a otra área para trabajar mejor y ahora mientras esperaba el pase, la Municipalidad de Florencio Varela me dejó otra vez en la calle”. “Ellos me orillan a la prostitución otra vez como medio de subsistencia”.

Sin respuestas y buscado apoyo del colectivo LGBT

Al consultarla sobre si inició un reclamo o presentación dijo “no estuve esperado el llamado de Personal de la Municipalidad para la liquidación y al ver que nadie me informa decidí llamar a los medios” narró quien trabajo – según su recibo de sueldo- desde el 1 de julio de 2014 en una dependencia municipal.

“Muchos habla de las leyes de cupo laboral trans y lo utilizan como bandera, pero cuando sentimos que nos discrimina o no nos dan explicaciones de porqué nos echan de un trabajo no aparecen” remarcó indignada Melody.

“Después de publicarlo en las redes sociales varias amigas del colectivo LGBT se contactaron conmigo para solidarizarse aconsejándome que lo haga publico” contó y remarco ” tengo testigos de que yo iba a trabajar y cumplía con todo y más en mi puesto de trabajo, y hasta hay gente que yo atendía que me cruzo por la calle y me pregunto por que no estoy mas. Y se sorprende que me hayan echado” .

Clamor desesperado

“Luche mucho por tener este trabajo, no quiero perderlo. Necesito que me de la oportunidad de recuperarlo. Hoy la Municipalidad de Varela me dejó otra vez en la calle, me orillan a la prostitución y no quiero volver a eso. Merezco que me escuche y que vean todo el buen desempeño que tuve en 5 años como administrativa municipal y en más de 15 como promotora de salud en los barrios ” sentenció.